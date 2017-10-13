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12:04 (мск), источник: АиФ Омск

Омская мэрия обещает, что стоимость проезда не увеличится

В следующем году стоимость поездок на общественном транспорте будет по-прежнему стоить 22 рубля.

Источник: Аргументы и факты

Сегодня, 12 октября, вице-мэр, директор департамента финансов и контроля Инна Парыгина заявила, что стоимость проезда в общественном транспорте повышаться не будет. На возмещение муниципальным перевозчикам расходов в проекте бюджета Омска 2018 года предусмотрено 452 млн руб. Это позволит сохранить стоимость проезда для населения на нынешнем уровне — 22 рубля.

«Мы предусмотрели сразу побольше сумму, чем в текущем году. Мы будем сдерживать стоимость проезда на уровне 22 рублей. До какого времени — будем обсуждать и считать», — цитирует Инну Парыгину «Омск Здесь».

Отметим, что новые тарифы для транспортных предприятий должны утвердить до конца года. Сейчас они варьируются в пределах 25−27 рублей за поездку. Специалисты прогнозируют, что тарифы вырастут минимум на 4% в зависимости от инфляции.

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