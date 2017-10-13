Омская мэрия обещает, что стоимость проезда не увеличится

Источник: Аргументы и факты

Сегодня, 12 октября, вице-мэр, директор департамента финансов и контроля Инна Парыгина заявила, что стоимость проезда в общественном транспорте повышаться не будет. На возмещение муниципальным перевозчикам расходов в проекте бюджета Омска 2018 года предусмотрено 452 млн руб. Это позволит сохранить стоимость проезда для населения на нынешнем уровне — 22 рубля.

«Мы предусмотрели сразу побольше сумму, чем в текущем году. Мы будем сдерживать стоимость проезда на уровне 22 рублей. До какого времени — будем обсуждать и считать», — цитирует Инну Парыгину «Омск Здесь».