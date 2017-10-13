Омская мэрия обещает, что стоимость проезда не увеличится
В следующем году стоимость поездок на общественном транспорте будет
В следующем году стоимость поездок на общественном транспорте будет
Сегодня, 12 октября,
«Мы предусмотрели сразу побольше сумму, чем в текущем году. Мы будем сдерживать стоимость проезда на уровне 22 рублей. До какого времени — будем обсуждать и считать», — цитирует Инну Парыгину «Омск Здесь».
Отметим, что новые тарифы для транспортных предприятий должны утвердить до конца года. Сейчас они варьируются в пределах 25−27 рублей за поездку. Специалисты прогнозируют, что тарифы вырастут минимум на 4% в зависимости от инфляции.