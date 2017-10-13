В мэрии Омска рассказали, где появятся новые дорожные развязки
В 2018 году по инициативе мэрии сделают проекты новых транспортных развязок.
В 2018 году по инициативе мэрии сделают проекты новых транспортных развязок.
В проект бюджета Омска заложены средства на проектирование новых дорожных объектов. Их строительство начнется в 2019 году. Ранее в администрации города озвучивали намерение построить
«В 2018 году завершается ремонт дорог, с 2019 года должно начаться строительство. Кроме дороги на Левом берегу, это развязка на Новой Московке на улице 6-й Станционной и расширение узкого бутылочного горлышка на Красноярском тракте. Автолюбители знают, о чем я говорю», — сказала Парыгина.
В следующем году должна быть подготовлена проектная документация по новым дорожным объектам. При этом администрация города хочет в другом реионе купить типовой проект школы для строительства образовательного учреждения в микрорайоне «Амурский 2».