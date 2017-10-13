В мэрии Омска рассказали, где появятся новые дорожные развязки

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В проект бюджета Омска заложены средства на проектирование новых дорожных объектов. Их строительство начнется в 2019 году. Ранее в администрации города озвучивали намерение построить дорогу-дублер Красного Пути на Левом берегу от 3-й Енисейской до улицы Перелета.

«В 2018 году завершается ремонт дорог, с 2019 года должно начаться строительство. Кроме дороги на Левом берегу, это развязка на Новой Московке на улице 6-й Станционной и расширение узкого бутылочного горлышка на Красноярском тракте. Автолюбители знают, о чем я говорю», — сказала Парыгина.