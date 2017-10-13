Иран заинтересован в поставках белорусской говядины

Он отметил, что в настоящее время многие предприятия занимаются сертификацией своей продукции с целью ее активного продвижения на рынки стран Ближнего Востока, Азии и Европейского союза. «Диверсификация торгово-экономических связей с различными странами и регионами при сохранении и усилении позиций на традиционных рынках обеспечивают устойчивый рост экспортного потенциала. Это приоритетная задача для нашей страны. Потенциал нашего экспорта в Азиатский регион очень велик, конечно, необходимо снимать определенные барьеры, но эти рынки очень перспективны», — подчеркнул замминистра.