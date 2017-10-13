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11:20 (мск), источник: БЕЛТА

Иран заинтересован в поставках белорусской говядины

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Иран заинтересован в поставках белорусской говядины, сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло на IV Всебелорусском форуме животноводов, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

«Мы разговаривали с руководством ветеринарной службы Ирана, заместителями министра о поставках мяса говядины в Иран. Они проявили большой интерес», — рассказал Игорь Брыло.

Он отметил, что в настоящее время многие предприятия занимаются сертификацией своей продукции с целью ее активного продвижения на рынки стран Ближнего Востока, Азии и Европейского союза. «Диверсификация торгово-экономических связей с различными странами и регионами при сохранении и усилении позиций на традиционных рынках обеспечивают устойчивый рост экспортного потенциала. Это приоритетная задача для нашей страны. Потенциал нашего экспорта в Азиатский регион очень велик, конечно, необходимо снимать определенные барьеры, но эти рынки очень перспективны», — подчеркнул замминистра.

IV Всебелорусский форум животноводов проходит сегодня в Минске. На форуме выступят с докладами специалисты-практики из Беларуси, Бельгии, Германии, Израиля, Австрии, России и других стран. Основные темы — диагностика, профилактика, лечение и уход в животноводстве. На форуме работает специализированная выставка, на которой представлены различные организации отрасли.

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