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12:09 (мск), источник: PROUFU.ru

Скоростной трамвай в Уфе сделают по примеру волгоградского

Председатель Госкомитета РБ по транспорту и дорожному хозяйству Тимур Мухаметьянов встретился с коллегой из Волгоградской области, Анатолием Васильевым.

«Оба наших региона обладают довольно обширными наработками в области транспорта, практический интерес в этой области вызывают технологии развития подземного трамвая — метротрама. Гостранс РБ направит специалистов для комплексного изучения работы общественного транспорта в городе Волгограде», — отметил Тимур Мухаметьянов.

К слову, трамвай в Волгограде — уникальная для России трамвайную система с 22 станциями и элементами метрополитена. Участок в 7,1 километра в составе шести станций проложен под землёй. Наземный участок — обычный трамвай, с большей скоростью движения и минимизацией пересечений с другими видами транспорта.

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