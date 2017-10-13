Скоростной трамвай в Уфе сделают по примеру волгоградского
Председатель Госкомитета РБ по транспорту и дорожному хозяйству Тимур Мухаметьянов встретился с коллегой из Волгоградской области, Анатолием Васильевым.
Председатель Госкомитета РБ по транспорту и дорожному хозяйству Тимур Мухаметьянов встретился с коллегой из Волгоградской области, Анатолием Васильевым.
«Оба наших региона обладают довольно обширными наработками в области транспорта, практический интерес в этой области вызывают технологии развития подземного трамвая — метротрама. Гостранс РБ направит специалистов для комплексного изучения работы общественного транспорта в городе Волгограде», — отметил Тимур Мухаметьянов.
К слову, трамвай в Волгограде — уникальная для России трамвайную система с 22 станциями и элементами метрополитена. Участок в 7,1 километра в составе шести станций проложен под землёй. Наземный участок — обычный трамвай, с большей скоростью движения и минимизацией пересечений с другими видами транспорта.