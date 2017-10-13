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11:54 (мск), источник: АиФ Волгоград

Торговцы рынка «Петровский»: Нас выгоняют на неблагоустроенную ярмарку

Предприниматели, торговавшие на рынке «Петровский» в Советском районе Волгограда, заявили, что власти предлагают им начать торговлю в новых неблагоустроенных павильонах.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» бизнесмены, 16 октября начнется снос их рынка, который в народе называется «Петровский», а официально — «Альбатрос».

«В принудительном порядке будут демонтированы павильоны, где мы трудились более 20 лет. Новая ярмарка должна была возникнуть на соседнем участке по адресу проспект Университетский, 64а — между районным отделом полиции и магазином “Радеж”, на территории ВНИИТМАШ. Еще в августе представители районной и городской администраций обещали нас туда переселить, но только тогда, когда место будет полностью готово для торговли. И вот до сноса наших павильонов остаются считанные дни, а та площадка практически пуста и необустроена. Полноценно там работать невозможно, да и мест на всех, как оказалось, сейчас нет», — отметили коммерсанты.

Добавим, что демонтаж рынка стартует уже 16 октября. Предприниматели просят властей отсрочить снов павильонов до момента, пока не будет полностью готова соседняя площадка.

«Сейчас на новой ярмарке обустроено всего несколько точек. В павильонах не проведена вода, электричество, канализация и другие коммуникации. Нет доступа для людей с ограниченными возможностями. Для реализации продовольственной группы товаров питания нет ветлаборатории», — пояснили предприниматели.

Торговцы также заявили, что власти предложили им договор, который предусматривает более дорогую аренду и обустройство точек за свой счет. Предприниматели заявили, что собираются обратиться к премьер-министру Дмитрию Медведеву и президенту Владимиру Путину.

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