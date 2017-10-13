Торговцы рынка «Петровский»: Нас выгоняют на неблагоустроенную ярмарку

«В принудительном порядке будут демонтированы павильоны, где мы трудились более 20 лет. Новая ярмарка должна была возникнуть на соседнем участке по адресу проспект Университетский, 64а — между районным отделом полиции и магазином “Радеж”, на территории ВНИИТМАШ. Еще в августе представители районной и городской администраций обещали нас туда переселить, но только тогда, когда место будет полностью готово для торговли. И вот до сноса наших павильонов остаются считанные дни, а та площадка практически пуста и необустроена. Полноценно там работать невозможно, да и мест на всех, как оказалось, сейчас нет», — отметили коммерсанты.