Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Неслыханная наглость»: Москва заявила протест США
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
Разводы как имидж-стратегия: жена при разводе получила всего 5%
У ТЦ в Москве мужчина открыл стрельбу
Главного судмедэксперта Москвы уволили после обысков в моргах
Что такое ЮНЕСКО и часто ли оттуда выходят США?В четверг США, а также Израиль объявили о намерении покинуть ЮНЕСКО. Стоит вспомнить, что собой представляет эта организация, ее историю и цели
Пес умершей Кэрри Фишер посмотрел трейлер и растрогал соцсети
Полина Гагарина вернулась на «Фабрику звезд»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Смерть перед шоу: экс-муж Распутиной скончался - СМИ
Белла Хадид показалась в платье без белья - СМИ
Жена Андрея Аршавина опровергла слухи о расставании с футболистом
42-летняя Анджелина Джоли в нелепом наряде вышла в свет (фото)
Жена Андрея Аршавина Алиса подала на развод - СМИ
СМИ о демарше Лукашенко перед Путиным на саммите
В России введут запрет, связанный со снятием наличных с карт
Телекомпания НТВ выбрала ведущих для «Жди меня»
Фоторепортажи
10Умер экстрасенс Аллан Чумак
8Веселое кладбище в Румынии
11:28 (мск), источник: Newslab.ru

Бюджет Красноярского края на 2018 год признали стабильным и устойчивым

Финансовый документ на следующий год планируют утвердить в конце ноября.

Источник: Reuters

Краевой бюджет в следующем году станет стабильным и устойчивым. Об этом заявил министр финансов региона Владимир Бахарь.

Сегодня в Законодательное Собрание внесен законопроект о бюджете Красноярского края на 2018 год и плановый период 2019—2020 годов.

Министр финансов отметил, что этот бюджет «растущий», он прирастает как по доходам, так и по расходам. Ключевой задачей по-прежнему остается снижение дефицита, хотя, по признанию чиновника, сделать это будет непросто. Тем не менее к 2020 году предполагается значительное уменьшение разрыва между доходами и расходами (до 2,4 млрд рублей).

В целом параметры бюджета-2018 выглядят следующим образом:

доходы составят 217,5 млрд рублей; расходы запланированы в объеме 231 млрд рублей; дефицит образуется в размере 13,5 млрд рублей.

Среди приоритетов, заложенных в главном финансовом документе, Владимир Бахарь отметил индексацию социальных расходов, исполнение указов президента, подготовку Красноярска к Универсиаде и Енисейска к 400-летию.

На строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов, укрепление материальной базы учреждений предусмотрено 37 млрд рублей. Продолжится возведение школ (в трехлетнем периоде появится 12 новых учреждений) и образовательных центров по типовым проектам. Также в эксплуатацию введут перинатальный центр в Норильске, Богучанскую районную больницу, начнется строительство третьей очереди онкоцентра в Красноярске. В бюджете учтена модернизация библиотек, домов культуры, спортивных объектов и много другого. Объем расходов, выделяемых на дороги, станет не меньше, чем в текущем году.

«Бюджет сбалансирован, устойчив, — резюмировал Владимир Бахарь. — Это бюджет социального и инфраструктурного развития, который позволит выполнить федеральные и краевые задачи».

Вице-спикер краевого парламента, председатель комитета по бюджету и экономической политике Дмитрий Свиридов в свою очередь отметил, что проект главного финансового документа внесен своевременно и сейчас наступает основной этап работы над ним, который не исключает консультаций с исполнительной властью.

«Публичные слушания по вопросу о бюджете в этом году будут проведены в рамках VIII Съезда депутатов Красноярского края, который пройдет 1 ноября. В них будет возможность поучаствовать депутатам различного уровня. Ориентировочно 9 ноября пройдет первое чтение бюджета, и если документ будет принят, то второе чтение в рамках утвержденных параметров предполагается 30 ноября. Приятно слышать, что доходы увеличиваются. Это означает, что наш бюджет является бюджетом развития и вселяет надежду, что многие вопросы мы сможем решить, сделать жизнь в крае лучше и подготовиться к важным федеральным мероприятиям», — пояснил Свиридов.

Заместитель председателя комитета Егор Васильев подчеркнул, что с этим бюджетом связано много надежд и планов, которые были ранее сформулированы Законодательным Собранием.

«Мы понимаем, что в 2018 году завершается подготовка к Универсиаде, исполнение цикла указов президента. И не секрет, что сейчас много надежд связано с исполняющим обязанности губернатора. Мы будем следить, чтобы не упустить основные идеи, которые уже были сформулированы, и перестроить политику в ряде отраслей, чтобы она вела нас к более эффективным результатам. Предстоит большая работа. Несмотря на то, что первоначально бюджет формировался в одних условиях, а сейчас — в других, тем не менее мы к 30 ноября примем сбалансированный и правильный документ», — отметил он.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Красноярские полицейские отчитались о снижении преступности при новом...
Под Красноярском сожгли полторы тысячи зараженных чумой свиней
СМИ узнали подробности дела о хищении в Роскомнадзоре
Опрос показал, сколько денег нужно россиянам для счастья
Опубликована запись «акустической атаки» на дипломатов США
Гендиректор Samsung Electronics подал в отставку
Что такое ЮНЕСКО и часто ли оттуда выходят США?
«Синема парк» и «Формула кино» вернули «Матильду» в прокат
Главу Amazon Studios обвинили в сексуальных домогательствах
Спорт
«Без тебя теннис будет скучным». Убедительная победа Шараповой Заполучить в число участников саму Марию Шарапову — большая удача для молодого турнира в Тяньцзине — а он ведет свою историю лишь с 2014 года
Авто
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу Согласно отредактированному документу, инспекторы ГИБДД смогут останавливать машины для проверки документов в любом месте на дороге
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Юлия Высоцкая и Сергей Шакуров станут ведущими «Жди меня» Переехавшая на НТВ программа выйдет в эфир уже этой осенью
Недвижимость
Дмитрий Медведев утвердил создание фонда защиты прав дольщиков
Как снизить госоценку квартиры
Спрос на новостройки Петербурга подскочил на 20%
Кредиты на деревянные дома станут гораздо дешевле
Леди
В моду вошли шарфы-пуховики (фото) Куда бежать за классными шапками, теплыми шарфами размером с плед и стильными перчатками — читай в нашей статье.
Дети
Одна из самых популярных игрушек 90-х вновь поступит в продажу Японская компания Bandai объявила о перезапуске тамагочи в Европе и США.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь