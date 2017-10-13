Бюджет Красноярского края на 2018 год признали стабильным и устойчивым

Источник: Reuters

Краевой бюджет в следующем году станет стабильным и устойчивым. Об этом заявил министр финансов региона Владимир Бахарь.

Сегодня в Законодательное Собрание внесен законопроект о бюджете Красноярского края на 2018 год и плановый период 2019—2020 годов.

Министр финансов отметил, что этот бюджет «растущий», он прирастает как по доходам, так и по расходам. Ключевой задачей по-прежнему остается снижение дефицита, хотя, по признанию чиновника, сделать это будет непросто. Тем не менее к 2020 году предполагается значительное уменьшение разрыва между доходами и расходами (до 2,4 млрд рублей).

В целом параметры бюджета-2018 выглядят следующим образом:

доходы составят 217,5 млрд рублей; расходы запланированы в объеме 231 млрд рублей; дефицит образуется в размере 13,5 млрд рублей.

Среди приоритетов, заложенных в главном финансовом документе, Владимир Бахарь отметил индексацию социальных расходов, исполнение указов президента, подготовку Красноярска к Универсиаде и Енисейска к 400-летию.

На строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов, укрепление материальной базы учреждений предусмотрено 37 млрд рублей. Продолжится возведение школ (в трехлетнем периоде появится 12 новых учреждений) и образовательных центров по типовым проектам. Также в эксплуатацию введут перинатальный центр в Норильске, Богучанскую районную больницу, начнется строительство третьей очереди онкоцентра в Красноярске. В бюджете учтена модернизация библиотек, домов культуры, спортивных объектов и много другого. Объем расходов, выделяемых на дороги, станет не меньше, чем в текущем году.

«Бюджет сбалансирован, устойчив, — резюмировал Владимир Бахарь. — Это бюджет социального и инфраструктурного развития, который позволит выполнить федеральные и краевые задачи».

Вице-спикер краевого парламента, председатель комитета по бюджету и экономической политике Дмитрий Свиридов в свою очередь отметил, что проект главного финансового документа внесен своевременно и сейчас наступает основной этап работы над ним, который не исключает консультаций с исполнительной властью.

«Публичные слушания по вопросу о бюджете в этом году будут проведены в рамках VIII Съезда депутатов Красноярского края, который пройдет 1 ноября. В них будет возможность поучаствовать депутатам различного уровня. Ориентировочно 9 ноября пройдет первое чтение бюджета, и если документ будет принят, то второе чтение в рамках утвержденных параметров предполагается 30 ноября. Приятно слышать, что доходы увеличиваются. Это означает, что наш бюджет является бюджетом развития и вселяет надежду, что многие вопросы мы сможем решить, сделать жизнь в крае лучше и подготовиться к важным федеральным мероприятиям», — пояснил Свиридов.

Заместитель председателя комитета Егор Васильев подчеркнул, что с этим бюджетом связано много надежд и планов, которые были ранее сформулированы Законодательным Собранием.