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12:12 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии из-за ящура усилен контроль за реализуемыми на сельхозярмарках продуктами

УФА, 13 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. На сельскохозяйственных ярмарках запрещается реализация животноводческой продукции, сообщила на пресс-конференции в агентстве «Башинформ» председатель Госкомитета РБ по торговле и защите прав потребителей Гузэль Асылова.

Источник: Башинформ

«По всем правилам ветеринарного надзора мы еще не дожили до температурного режима, когда можно продавать мясо и мясные продукты», — подчеркнула руководитель ведомства.

По ее словам, с учетом вспышки ящура в Туймазинском районе, муниципалитеты и служба ветнадзора «очень четко следят за тем ассортиментом на ярмарках, который привозят из сельских районов». «Продукты животноводства на ярмарках полностью исключены, — заявила глава Госкомторговли. — Температурный режим не позволяет их продавать. Если вы видите такую торговлю, нужно сразу же сообщать об этом нам, в муниципалитет. Администрациям районов об этом было четко сказано, чтобы никого не допускать. Мы же понимаем, что сегодня Башкортостан находится в таком режиме. Хотя для основной массы в принципе никаких угроз нет. Всё локализовано, всё закрыто».

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