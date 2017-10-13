В Башкирии из-за ящура усилен контроль за реализуемыми на сельхозярмарках продуктами

По ее словам, с учетом вспышки ящура в Туймазинском районе, муниципалитеты и служба ветнадзора «очень четко следят за тем ассортиментом на ярмарках, который привозят из сельских районов». «Продукты животноводства на ярмарках полностью исключены, — заявила глава Госкомторговли. — Температурный режим не позволяет их продавать. Если вы видите такую торговлю, нужно сразу же сообщать об этом нам, в муниципалитет. Администрациям районов об этом было четко сказано, чтобы никого не допускать. Мы же понимаем, что сегодня Башкортостан находится в таком режиме. Хотя для основной массы в принципе никаких угроз нет. Всё локализовано, всё закрыто».