Паромное сообщение между Крымом и Турцией зависит от переговоров правительств

Источник: РИА "Новости"

Об этом РИА Новости (Крым) заявил директор ООО «Крымское морское агентство» (оператор паромной линии) Станислав Гвоздилов.

«Паромное сообщение, прерванное в марте, не возобновлено. Пока таких возможностей нет. Здесь вопрос должен решаться на правительственном уровне», — сказал он.

Паромное сообщение между Севастополем и турецким Зонгулдаком было организовано в конце октября 2016 года. Паром «Варяг» привозил из Турции фрукты, бытовую технику и строительные материалы. Однако в марте 2017 года сообщение было остановлено по решению турецкой стороны.

В четверг появилась информация, что генпрокурор Украины Юрий Луценко договорился с властями Турции об усилении контроля за турецкими судами, которые заходят в порты Крыма. Об этом заявила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.