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11:26 (мск), источник: РИА Крым

Паромное сообщение между Крымом и Турцией зависит от переговоров правительств

СЕВАСТОПОЛЬ, 13 окт — РИА Новости (Крым). Паромное сообщение между Севастополем и Турцией может быть возобновлено при условии достижения договоренностей на уровне Москвы и Анкары.

Источник: РИА "Новости"

Об этом РИА Новости (Крым) заявил директор ООО «Крымское морское агентство» (оператор паромной линии) Станислав Гвоздилов.

«Паромное сообщение, прерванное в марте, не возобновлено. Пока таких возможностей нет. Здесь вопрос должен решаться на правительственном уровне», — сказал он.

Паромное сообщение между Севастополем и турецким Зонгулдаком было организовано в конце октября 2016 года. Паром «Варяг» привозил из Турции фрукты, бытовую технику и строительные материалы. Однако в марте 2017 года сообщение было остановлено по решению турецкой стороны.

В четверг появилась информация, что генпрокурор Украины Юрий Луценко договорился с властями Турции об усилении контроля за турецкими судами, которые заходят в порты Крыма. Об этом заявила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

Ранее в интервью РИА Новости губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников заявил, что правительство города готово включиться в работу по возобновлению паромного сообщения между Крымом и Турцией, если такое предложение поступит. Также рассматривается вариант продления круиза Сочи-Новороссийск-Ялта-Севастополь до турецких портов.

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