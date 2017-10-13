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16:36 (мск), источник: Деловое сообщество

Долги управляющих компаний в Ростовской области достигли 2 млрд рублей

Общая сумма долгов управляющих организаций Ростовской области достигла 2 млрд рублей. При этом почти две трети из этой суммы (65%) приходится на тепловую энергию, пояснили в пресс-службе донского губернатора.

Василий Голубев поручил главам муниципалитетов в срок до 20 октября составить планы по по ликвидации задолженности. Он также отметил, что с ноября профильное министерство будет ежемесячно отчитываться о проделанной работе.

В донском регионе сейчас работает 400 управляющих компаний, в их ведении находится 12 тыс многоквартирных домов, что составляет 60% от их общего количество. Организаций, которые получили лицензию на право управления домами в Ростовской области, — 521.

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