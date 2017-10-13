Под Волгоградом завод оштрафовали за загрязнение воздуха
Экологи оштрафовали на 62 000 рублей Михайловский асфальтобетонный завод за загрязнение воздуха.
Экологи оштрафовали на 62 000 рублей Михайловский асфальтобетонный завод за загрязнение воздуха.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областном комитете природных ресурсов, владелец предприятия ООО «Транс-Логистик» приобрел помещения и оборудование, в том числе асфальтобетонную установку мощностью 40 тонн в час.
«Однако оформлять новую природоохранную документацию не стал и продолжил работать по разрешениям, полученным в Росприроднадзоре прежним владельцем. С мая по сентябрь в качестве пробной партии заводом было произведено 200 тонн асфальтобетонной смеси», — добавили в ведомстве.
Теперь предприятию необходимо подготовить новую природоохранную документацию и привести технологию производства в соответствие экологическим нормам и стандартам. «До конца октября владелец должен уведомить облкомприроды об исполнении требований и снижении выбросов загрязняющих веществ в воздух», — отметили в ведомстве.