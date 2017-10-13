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12:08 (мск), источник: АиФ Волгоград

Под Волгоградом завод оштрафовали за загрязнение воздуха

Экологи оштрафовали на 62 000 рублей Михайловский асфальтобетонный завод за загрязнение воздуха.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областном комитете природных ресурсов, владелец предприятия ООО «Транс-Логистик» приобрел помещения и оборудование, в том числе асфальтобетонную установку мощностью 40 тонн в час.

«Однако оформлять новую природоохранную документацию не стал и продолжил работать по разрешениям, полученным в Росприроднадзоре прежним владельцем. С мая по сентябрь в качестве пробной партии заводом было произведено 200 тонн асфальтобетонной смеси», — добавили в ведомстве.

Теперь предприятию необходимо подготовить новую природоохранную документацию и привести технологию производства в соответствие экологическим нормам и стандартам. «До конца октября владелец должен уведомить облкомприроды об исполнении требований и снижении выбросов загрязняющих веществ в воздух», — отметили в ведомстве.

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