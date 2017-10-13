Госдума запускает особый режим налогообложения для Калининграда

Согласно законопроекту, резиденты ОЭЗ в Калининградской области смогут в течение шести налоговых периодов не уплачивать налог на прибыль организаций — ставка по нему будет установлена в размере 0%. Затем, в течение еще шести налоговых периодов, резиденты смогут уплачивать этот налог по ставке в 10%.

«Льготы по налогу на прибыль начинают применяться с момента получения первой прибыли с инвестиционного проекта», — уточнил в ходе пленарного заседания замминистра финансов РФ Илья Трунин.

Помимо этого законопроектом вводятся льготные тарифы страховых взносов для резидентов Калининграда. Таким образом, общая ставка страховых взносов составит 7,6%. Из них 6% будут перечисляться в Пенсионный фонд РФ, 1,5% — в Фонд социального страхования РФ, а 0,1% в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.

«Устанавливается срок применения таких пониженных тарифов: в период с 1 января 2018 года до 31 декабря 2022 года предлагается дать возможность включаться в льготный режим, а предельный срок применения пониженных тарифов — 31 декабря 2025 года», — заявил в ходе пленарного заседания Трунин.

При этом он подчеркнул, что льготы будут касаться только тех резидентов, которые запустили проекты и создали новые рабочие места, обеспечив повышение уровня занятости граждан региона.

Как отмечают в правительстве, сумма выпадающих доходов фондов от таких льгот составит 80 млн рублей в 2018 году, 160 млн рублей в 2019 году, 240 млн рублей в 2020 году и 320 млн рублей в 2021 году.

Кроме того, в первом чтении Госдума приняла законопроект, продлевающий действие ОЭЗ почти на 60 лет: с 1 апреля 2031 года до 31 декабря 2095 года. Для функционирования ОЭЗ в Калининградской области также предлагаются особые условия. Так, в частности, минимальный размер инвестиций для резидентов ОЭЗ в проекты в области здравоохранения должны составлять не менее 10 млн рублей. Минимальный размер инвестиций в сфере разработки компьютерного программного обеспечения и информационных технологий достигнет 1 млн рублей.