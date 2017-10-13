Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дочь чиновника РФ в Сейме рассказала о преступлениях отца - СМИ
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
Поклонская обратилась к генпрокурору после слов патриарха
Савченко объяснила, почему Европа не признает Россию «агрессором»
42-летняя Анджелина Джоли в нелепом наряде вышла в свет (фото)
3 китаянки застряли на границе из-за пластических операций Неудачная пластика сыграла злую шутку с туристками в Корее
Пес умершей Кэрри Фишер посмотрел трейлер и растрогал соцсети
Полина Гагарина вернулась на «Фабрику звезд»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
“Крым российский”: британцы восторгаются Керченским мостом
Экс-муж Распутиной скончался до шоу Шепелева - СМИ
Ударивший стюардессу авиадебошир оказался топ-менеджером
Савченко: Европа не признает Россию «агрессором»
"Я подаю на развод": жена Аршавина о разрыве с ним
СМИ о демарше Лукашенко перед Путиным на саммите
Родственники полковника Захарченко остались без жилья
Москвич отдал мошеннику 7,6 млн за жилье в Дубае
Фоторепортажи
8Веселое кладбище в Румынии
10Умер экстрасенс Аллан Чумак
13:24 (мск), источник: ИА REGNUM

Госдума запускает особый режим налогообложения для Калининграда

Правительственный законопроект, вводящий льготный режим налогообложения для резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) в Калининградской области, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 13 октября.

Согласно законопроекту, резиденты ОЭЗ в Калининградской области смогут в течение шести налоговых периодов не уплачивать налог на прибыль организаций — ставка по нему будет установлена в размере 0%. Затем, в течение еще шести налоговых периодов, резиденты смогут уплачивать этот налог по ставке в 10%.

«Льготы по налогу на прибыль начинают применяться с момента получения первой прибыли с инвестиционного проекта», — уточнил в ходе пленарного заседания замминистра финансов РФ Илья Трунин.

Помимо этого законопроектом вводятся льготные тарифы страховых взносов для резидентов Калининграда. Таким образом, общая ставка страховых взносов составит 7,6%. Из них 6% будут перечисляться в Пенсионный фонд РФ, 1,5% — в Фонд социального страхования РФ, а 0,1% в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.

«Устанавливается срок применения таких пониженных тарифов: в период с 1 января 2018 года до 31 декабря 2022 года предлагается дать возможность включаться в льготный режим, а предельный срок применения пониженных тарифов — 31 декабря 2025 года», — заявил в ходе пленарного заседания Трунин.

При этом он подчеркнул, что льготы будут касаться только тех резидентов, которые запустили проекты и создали новые рабочие места, обеспечив повышение уровня занятости граждан региона.

Как отмечают в правительстве, сумма выпадающих доходов фондов от таких льгот составит 80 млн рублей в 2018 году, 160 млн рублей в 2019 году, 240 млн рублей в 2020 году и 320 млн рублей в 2021 году.

Кроме того, в первом чтении Госдума приняла законопроект, продлевающий действие ОЭЗ почти на 60 лет: с 1 апреля 2031 года до 31 декабря 2095 года. Для функционирования ОЭЗ в Калининградской области также предлагаются особые условия. Так, в частности, минимальный размер инвестиций для резидентов ОЭЗ в проекты в области здравоохранения должны составлять не менее 10 млн рублей. Минимальный размер инвестиций в сфере разработки компьютерного программного обеспечения и информационных технологий достигнет 1 млн рублей.

Также отменяется утилизационный сбор в отношении транспортных средств, с года выпуска которых прошло менее трех лет. Перечень такой техники определит правительство.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Сокращение площади арктического льда: что беспокоит Запад
Социологи узнали, сколько денег нужно россиянам для счастья
СМИ узнали подробности дела о хищении в Роскомнадзоре
Опубликована запись «акустической атаки» на дипломатов США
Гендиректор Samsung Electronics подал в отставку
Что такое ЮНЕСКО и часто ли оттуда выходят США?
«Синема парк» и «Формула кино» вернули «Матильду» в прокат
Главу Amazon Studios обвинили в сексуальных домогательствах
Спорт
«Без тебя теннис будет скучным». Убедительная победа Шараповой Заполучить в число участников саму Марию Шарапову — большая удача для молодого турнира в Тяньцзине — а он ведет свою историю лишь с 2014 года
Авто
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу Согласно отредактированному документу, инспекторы ГИБДД смогут останавливать машины для проверки документов в любом месте на дороге
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Юлия Высоцкая и Сергей Шакуров станут ведущими «Жди меня» Переехавшая на НТВ программа выйдет в эфир уже этой осенью
Недвижимость
Дмитрий Медведев утвердил создание фонда защиты прав дольщиков
В Москве могут запретить парковку во дворах
5 способов выжать из балкона максимум
Апартаменты переведут в жилье с особым статусом
Леди
Вот это разница: как одеваются российские и западные дизайнеры Не беремся сталкивать коллекции отечественных и зарубежных дизайнеров, но вот способ сказать «спасибо и до свидания» гостям точно стоит увидеть.
Дети
Одна из самых популярных игрушек 90-х вновь поступит в продажу Японская компания Bandai объявила о перезапуске тамагочи в Европе и США.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь