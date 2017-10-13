В Башкирии назван новый размер средней зарплаты
УФА, 13 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. По информации Минтруда Башкортостана, средняя заработная плата в регионе составила в июле текущего года 29 431 рубль.
УФА, 13 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. По информации Минтруда Башкортостана, средняя заработная плата в регионе составила в июле текущего года 29 431 рубль.
Прожиточный минимум для трудоспособного населения равен 9 498 рублям.
Согласно данным выборочных обследований рабочей силы в среднем за
Численность безработных, в соответствии со стандартами Международной организации труда, составляет сейчас 113 тысяч человек. Уровень общей безработицы равен 5,6 процента.
Официально в республике насчитывалось к началу октября 20 тысяч безработных и 48 тысяч вакантных мест. Уровень регистрируемой безработицы равнялся 0,99 процента.