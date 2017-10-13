Украина намерена ликвидировать пункт пропуска на границе с Крымом

Источник: Комсомольская правда

Кажется, украинская сторона все же всерьез планирует в одностороннем порядке сократить количество погранпунктов на украино-крымской границе.

Напомним, на сегодняшний день на границе с Крымом со стороны Украины действует три пункта пропуска — «Чонгар», «Каланчак» и «Чаплинка». На российской стороне они называются «Джанкой», «Армянск» и «Перекоп» соответственно. Наиболее загруженным из них традиционно является «Чонгар» («Джанкой»), но и через другие пункты тоже активно проходит авто- и пассажиропоток — особенно в летние месяцы.

Тем не менее, как сообщала «Комсомольская правда» — Крым еще в начале сентября, так называемый «постоянный представитель президента Украины в АР Крым» Борис Бабин выступил с предложением закрыть КПП «Чаплинка», «исходя из национальной безопасности».

И эти планы, похоже, начитают претворяться в жизнь. В пограничной службе ФСБ России по Республике Крым подтвердили, что проезжающие через КПП «Чаплинка» (КПП «Перекоп» с российской стороны, — ред.) граждане сообщают о планах украинских пограничников закрыть этот пропускной пункт.

— Конечно, мы не можем комментировать действия украинских пограничников, но к нам поступает такая неофициальная информация от прибывающих из Украины через «Чаплинку» граждан. В настоящее время КПП «Перекоп» работает в штатном режиме — сообщили «Комсомльской правде» — Крым в пресс-службе погрануправления ФСБ.