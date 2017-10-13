Украина намерена ликвидировать пункт пропуска на границе с Крымом
Российские пограничники со ссылкой на прибывающих из украинской «Чаплынки» подтверждают эту информацию.
Российские пограничники со ссылкой на прибывающих из украинской «Чаплынки» подтверждают эту информацию.
Кажется, украинская сторона все же всерьез планирует в одностороннем порядке сократить количество погранпунктов на
Напомним, на сегодняшний день на границе с Крымом со стороны Украины действует три пункта пропуска — «Чонгар», «Каланчак» и «Чаплинка». На российской стороне они называются «Джанкой», «Армянск» и «Перекоп» соответственно. Наиболее загруженным из них традиционно является «Чонгар» («Джанкой»), но и через другие пункты тоже активно проходит авто- и пассажиропоток — особенно в летние месяцы.
Тем не менее, как сообщала «Комсомольская правда» — Крым еще в начале сентября, так называемый «постоянный представитель президента Украины в АР Крым» Борис Бабин выступил с предложением закрыть КПП «Чаплинка», «исходя из национальной безопасности».
И эти планы, похоже, начитают претворяться в жизнь. В пограничной службе ФСБ России по Республике Крым подтвердили, что проезжающие через КПП «Чаплинка» (КПП «Перекоп» с российской стороны, — ред.) граждане сообщают о планах украинских пограничников закрыть этот пропускной пункт.
— Конечно, мы не можем комментировать действия украинских пограничников, но к нам поступает такая неофициальная информация от прибывающих из Украины через «Чаплинку» граждан. В настоящее время КПП «Перекоп» работает в штатном режиме — сообщили «Комсомльской правде» — Крым в
Летом через КПП «Перекоп» границу пересекают до 2 тысяч человек и около 600 авто в сутки. Сейчас же загрузка составляет около 500 человек и 200 авто, отметили пограничники.