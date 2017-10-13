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12:59 (мск), источник: 365info.kz

«Эйр Астана» стала брать доплату за удобные места в самолетах

В авиакомпании утверждают, что это международная практика.

Источник: 365info.kz

Авиакомпания «Эйр Астана» запустила услугу «MYSEAT»: теперь пассажиры могут за деньги выбрать места первого ряда в бизнес-классе, места первого и второго рядов, а также аварийного выхода в эконом-классе.

«Преимущества данных мест — это дополнительное пространство для ног и удобное расположение у выхода. Новая услуга является международной практикой, которую ввели и другие отечественные авиакомпании, — сказано в официальном сообщении авиаперевозчика. — Стоимость “MYSEAT” зависит от дальности перелёта и начинается от 3000 тенге по всем внутренним и международным направлениям “Эйр Астаны”, кроме тех cалонов самолетов, где есть спальный эконом-класс. Бронирование услуги на аварийные места не может быть предоставлено некоторым категориям пассажиров в соответствии с требованиями безопасности».

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