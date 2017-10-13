«Эйр Астана» стала брать доплату за удобные места в самолетах
В авиакомпании утверждают, что это международная практика.
В авиакомпании утверждают, что это международная практика.
Авиакомпания «Эйр Астана» запустила услугу «MYSEAT»: теперь пассажиры могут за деньги выбрать места первого ряда в
«Преимущества данных мест — это дополнительное пространство для ног и удобное расположение у выхода. Новая услуга является международной практикой, которую ввели и другие отечественные авиакомпании, — сказано в официальном сообщении авиаперевозчика. — Стоимость “MYSEAT” зависит от дальности перелёта и начинается от 3000 тенге по всем внутренним и международным направлениям “Эйр Астаны”, кроме тех cалонов самолетов, где есть спальный