«Эйр Астана» стала брать доплату за удобные места в самолетах

Авиакомпания «Эйр Астана» запустила услугу «MYSEAT»: теперь пассажиры могут за деньги выбрать места первого ряда в бизнес-классе, места первого и второго рядов, а также аварийного выхода в эконом-классе.

«Преимущества данных мест — это дополнительное пространство для ног и удобное расположение у выхода. Новая услуга является международной практикой, которую ввели и другие отечественные авиакомпании, — сказано в официальном сообщении авиаперевозчика. — Стоимость “MYSEAT” зависит от дальности перелёта и начинается от 3000 тенге по всем внутренним и международным направлениям “Эйр Астаны”, кроме тех cалонов самолетов, где есть спальный эконом-класс. Бронирование услуги на аварийные места не может быть предоставлено некоторым категориям пассажиров в соответствии с требованиями безопасности».