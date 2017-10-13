Центр Волгограда подготовили к запуску отопления
Коммуникации в Центральном районе Волгограда подготовлены к старту отопительного сезона.
Коммуникации в Центральном районе Волгограда подготовлены к старту отопительного сезона.
Масштабная реконструкция теплосетей на улице Советской не повлияет на сроки подачи тепла потребителям. Об этом сообщил заместитель технического директора по эксплуатации тепловых сетей ООО «Концессии теплоснабжения» Алексей Баранов.
Это возможно благодаря закольцованности участка — с помощью дополнительной запорной арматуры потребителей можно будет подключить к другим теплотрассам и источникам теплоснабжения.
«В Центральном районе система теплоснабжения уникальна тем, что магистраль закольцована. Она идет как по улице Коммунистической, так и по Советской, закольцованы они по улице Ленина. В случае, если необходимо вывести в ремонт
Если в настоящее время функция данного участка теплосети по Советской резервная, то в будущем, после обновления, его планируется сделать основным для подачи тепла.
Отметим, что в этом году ООО «Концессии теплоснабжения» выполняли реконструкцию наиболее крупных участков, которые обеспечивают теплом большое количество потребителей. Общий объем вложенных средств — 18 млрд рублей. Коммуникации были обновлены на проблемных территориях в Дзержинском, Краснооктябрьском районах. Улица Советская, где работы продолжают и сейчас, была разделена на два участка. Прокладка теплотрассы в границах от улицы 13-й Гвардейской до улицы Комсомольской уже завершена, реконструкция сети на участке от Комсомольской до Володарского продолжится до зимы.