Центр Волгограда подготовили к запуску отопления

Источник: Аргументы и факты

Масштабная реконструкция теплосетей на улице Советской не повлияет на сроки подачи тепла потребителям. Об этом сообщил заместитель технического директора по эксплуатации тепловых сетей ООО «Концессии теплоснабжения» Алексей Баранов.

Это возможно благодаря закольцованности участка — с помощью дополнительной запорной арматуры потребителей можно будет подключить к другим теплотрассам и источникам теплоснабжения.

«В Центральном районе система теплоснабжения уникальна тем, что магистраль закольцована. Она идет как по улице Коммунистической, так и по Советской, закольцованы они по улице Ленина. В случае, если необходимо вывести в ремонт какой-то участок, потребители не останутся без тепла, а будут подключены по кольцу от второй или третьей магистрали, — пояснил Алексей Баранов. — На данном этапе трубопровод собран, и на всех потребителей заполнен теплоноситель. Как только будет распоряжение от администрации о старте отопительного сезона, мы все включим в полном объеме».

Если в настоящее время функция данного участка теплосети по Советской резервная, то в будущем, после обновления, его планируется сделать основным для подачи тепла.