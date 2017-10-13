В КМГ прокомментировали ситуацию с ГСМ
Старший
Старший
По его словам, 2017 год является ключевым, поскольку именно в этот период завершаются основные работы по модернизации нефтеперерабатывающих заводов.
«В этом году мы уже переходим на лучшую структуру выходов. Работа всех наших подразделений производств направлена на то, чтобы окончательно настроить, подключить установки, корректно запустить заводы. К тому же НПЗ увеличат свою производственную мощность, что позволит получать дополнительный объем светлых нефтепродуктов», — рассказывает
Эффективность модернизации будет достигаться благодаря улучшению структуры выходов. К примеру, если раньше было много мазута, кокса, то теперь станут больше выпускать светлых (высокооктановых) нефтепродуктов — бензина, дизеля. Стоит отметить, что плановая модернизация трех нефтеперерабатывающих заводов страны, то есть все
Как владелец заводов, «КазМунайГаз» свои задачи осуществляет: это стабильное функционирование всех НПЗ по переработке нефти, выполнение