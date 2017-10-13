В КМГ прокомментировали ситуацию с ГСМ

«В этом году мы уже переходим на лучшую структуру выходов. Работа всех наших подразделений производств направлена на то, чтобы окончательно настроить, подключить установки, корректно запустить заводы. К тому же НПЗ увеличат свою производственную мощность, что позволит получать дополнительный объем светлых нефтепродуктов», — рассказывает вице-президент.

Эффективность модернизации будет достигаться благодаря улучшению структуры выходов. К примеру, если раньше было много мазута, кокса, то теперь станут больше выпускать светлых (высокооктановых) нефтепродуктов — бензина, дизеля. Стоит отметить, что плановая модернизация трех нефтеперерабатывающих заводов страны, то есть все планово-предупредительные работы, идет согласно графику, утвержденному Министерством энергетики. По шымкентскому — «ПетроКазахстан Ойл Продактс» — капитальный ремонт выполнен 26 апреля текущего года, причем с опережением графика. По Атыраускому нефтеперерабатывающему заводу — 16 сентября, на пять дней раньше установленного времени. И к 26 октября ремонт закончится по Павлодарскому НПЗ. По последнему сроки были перенесены, чтобы не останавливать завод дважды. Все это время отечественные НПЗ были загружены в пределах их производственных мощностей, выпуск продукции шел бесперебойно.