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13:18 (мск), источник: Tengrinews

В КМГ прокомментировали ситуацию с ГСМ

Старший вице-президент по маркетингу и сбыту АО «НК «КазМунайГаз» Азамат Жангулов прокомментировал ситуацию на рынке топлива Казахстана.

Источник: Tengrinews

По его словам, 2017 год является ключевым, поскольку именно в этот период завершаются основные работы по модернизации нефтеперерабатывающих заводов.

«В этом году мы уже переходим на лучшую структуру выходов. Работа всех наших подразделений производств направлена на то, чтобы окончательно настроить, подключить установки, корректно запустить заводы. К тому же НПЗ увеличат свою производственную мощность, что позволит получать дополнительный объем светлых нефтепродуктов», — рассказывает вице-президент.

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Эффективность модернизации будет достигаться благодаря улучшению структуры выходов. К примеру, если раньше было много мазута, кокса, то теперь станут больше выпускать светлых (высокооктановых) нефтепродуктов — бензина, дизеля. Стоит отметить, что плановая модернизация трех нефтеперерабатывающих заводов страны, то есть все планово-предупредительные работы, идет согласно графику, утвержденному Министерством энергетики. По шымкентскому — «ПетроКазахстан Ойл Продактс» — капитальный ремонт выполнен 26 апреля текущего года, причем с опережением графика. По Атыраускому нефтеперерабатывающему заводу — 16 сентября, на пять дней раньше установленного времени. И к 26 октября ремонт закончится по Павлодарскому НПЗ. По последнему сроки были перенесены, чтобы не останавливать завод дважды. Все это время отечественные НПЗ были загружены в пределах их производственных мощностей, выпуск продукции шел бесперебойно.

Как владелец заводов, «КазМунайГаз» свои задачи осуществляет: это стабильное функционирование всех НПЗ по переработке нефти, выполнение планово-предупредительных работ в срок, поставка отечественных ГСМ на внутренний рынок в положенных объемах. Относительно ценообразования стоит отметить, что КМГ влиять на цены не может.

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