Проспекту Комсомольский начали строить дорогу-дублер

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В Красноярске началось строительство автомобильного проезда в районе улицы Ястынская — улицы Мате Залки, сообщили в пресс-службе департамента градостроительства городской администрации.

Это проезд местного значения в районе жилых домов по ул. Ястынская, 3а, 3, 1, ул. Мате Залки, 41, 39. Сейчас эта часть дороги имеет грунтовое покрытие.

«Прежде чем приступить к строительным работам, нами были проведены переговоры с собственниками земельных участков, попадающих в створ дороги и занятых временными автостоянками. Удалось договориться о безвозмездной передаче части территории стоянок муниципалитету Михаил Зуевский заместитель главы города — руководитель департамента градостроительства

— Затем было проведено межевание земельных участков и постановка их на кадастровый учёт в новых границах".

Новый участок дороги протяжённостью около 500 м будет иметь 2 полосы движения. К трассе примыкают парковочные карманы на 84 места, в том числе 10 — для людей с ограниченными возможностями. Для пешеходов с правой стороны запроектирован тротуар. С левой стороны (вдоль жилых домов) уже есть обустроенный ранее тротуар.

Проектом также предусмотрены 3 наземных пешеходных перехода. Для удобного перехода через проезжую часть людей с ограниченными возможностями, высота бордюров будет понижена. В комплексе с дорогой появится водоотвод, прилегающую территорию благоустроят.

Работы разбиты на два этапа. Первый будет начат в этом году — строители подготовят территорию, вынесут инженерные коммуникации, установят временные дорожные знаки на период строительства. На этой неделе на объекте началась подготовка: организован строительный городок, начались земляные работы, на площадке работает экскаватор, грузовая техника.

В следующем году до начала ноября выполнят весь объём дорожных работ, затем объект проверят на соответствие с проектным решениям, введут в эксплуатацию и откроют для движения транспорта и пешеходов. Начальник отдела технического надзора МКУ «Управление капитального строительства» Сергей Родченков подчеркнул: