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13:44 (мск), источник: dostup1.ru

На Южном Урале в 8 раз сократили сроки подключения к газу

Новый закон, разработанный по поручению губернатора Бориса Дубровского, вступил в силу в сентябре 2017 года.

Источник: AP 2017

В Челябинской области срок согласований подключения к газораспределительным сетям сократился в восемь раз — теперь этот процесс займет не более 30 дней, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Новый закон, разработанный по поручению губернатора Бориса Дубровского, вступил в силу в сентябре 2017 года. По мнению главы региона, процесс подключения к газо- и электросетям должен быть упрощен для инвестора, поскольку он определяет старт любого бизнеса, а значит, и инвестиционный климат в регионе.

Как рассказал генеральный директор компаний «Газпром газораспределение Челябинск» и «Челябинскгоргаз» Владимир Серадский, раньше процесс согласования подключения к газораспределительной сети растягивался на шесть, а то и восемь месяцев. «Чтобы построить газопровод среднего давления, нужно было подготовить массу документов и потратить много сил, чтобы получить разрешение. При этом уходили еще и деньги — стоимость разработки проектов планировки и межевания земель, в зависимости от размера территории, составляла от 100 до 300 тыс. рублей», — прокомментировал он.

Директор региональных структур «Газпрома» считает, что без бюрократических процедур не только сократятся сроки строительства газопроводов среднего давления, но и уменьшится стоимость ввода объектов за счет того, что не нужно будет готовить дорогостоящий проект планировки и межевания территории.

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