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13:45 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе будут строить скоростной трамвай по опыту других городов

Сейчас ведется проработка трех основных концепций развития метробуса.

Источник: РИА "Новости"

Сейчас прорабатываются три основные концепции развития скоростного пассажирского транспорта Уфы: скоростной трамвай, метробус, аналогичный стамбульскому, и монорельс, практика эксплуатации которого есть в Москве.

Вопрос появления в столице Башкирии скоростного трамвая обсудили председатель Госкомитета РБ по транспорту и дорожному хозяйству Тимур Мухаметьянов встретился с председателем Комитета по транспорту и дорожному хозяйству Волгоградской области Анатолием Васильевым.

— Оба наших региона обладают довольно обширными наработками в области транспорта. Гостранс РБ направит специалистов для комплексного изучения работы общественного транспорта в городе Волгограде, — отметил Тимур Мухаметьянов.

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