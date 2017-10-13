В Уфе будут строить скоростной трамвай по опыту других городов
Сейчас ведется проработка трех основных концепций развития метробуса.
Сейчас ведется проработка трех основных концепций развития метробуса.
Сейчас прорабатываются три основные концепции развития скоростного пассажирского транспорта Уфы: скоростной трамвай, метробус, аналогичный стамбульскому, и монорельс, практика эксплуатации которого есть в Москве.
Вопрос появления в столице Башкирии скоростного трамвая обсудили председатель Госкомитета РБ по транспорту и дорожному хозяйству Тимур Мухаметьянов встретился с председателем Комитета по транспорту и дорожному хозяйству Волгоградской области Анатолием Васильевым.
— Оба наших региона обладают довольно обширными наработками в области транспорта. Гостранс РБ направит специалистов для комплексного изучения работы общественного транспорта в городе Волгограде, — отметил Тимур Мухаметьянов.