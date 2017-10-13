Подготовка стадиона «Труд» к ЧМ-2018 в Ростове идет с отставанием от графика
Реконструкция стадиона «Труд» в
Реконструкция стадиона «Труд» в
По его словам, это связано с корректировкой документации, которую делали для того, чтобы не нарушать покров беговой дорожки. Планируется, что график будет нагоняться с введением двухсменной работы.
Как ранее сообщало «Деловое сообщество», после проведения Мундиаля стадион «Труд» будет использоваться как легкоатлетический, для этого его газон будет заменен на искусственное покрытие. Работы планируется завершить к марту 2018 года.
«После окончания реконструкции стадиона и проведения мероприятий Чемпионата мира по футболу 2018 года, все объекты, необходимые для занятия легкой атлетикой, а именно: беговые дорожки, ямы для прыжков с шестом, сектора для прыжков в высоту и в длину, сектор для метания копья, толкания ядра и метания молота будут сохранены», — сообщили ранее в министерстве по физической культуре и спорту донского региона «Деловому сообществу».
После реконструкции на «Труде» появится новое футбольное поле,
Напомним, стадион «Труд» заявлен в качестве одной из площадок для тренировки команд, участвующих в ЧМ-2018.