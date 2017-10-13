Подготовка стадиона «Труд» к ЧМ-2018 в Ростове идет с отставанием от графика

По его словам, это связано с корректировкой документации, которую делали для того, чтобы не нарушать покров беговой дорожки. Планируется, что график будет нагоняться с введением двухсменной работы.

Как ранее сообщало «Деловое сообщество», после проведения Мундиаля стадион «Труд» будет использоваться как легкоатлетический, для этого его газон будет заменен на искусственное покрытие. Работы планируется завершить к марту 2018 года.

«После окончания реконструкции стадиона и проведения мероприятий Чемпионата мира по футболу 2018 года, все объекты, необходимые для занятия легкой атлетикой, а именно: беговые дорожки, ямы для прыжков с шестом, сектора для прыжков в высоту и в длину, сектор для метания копья, толкания ядра и метания молота будут сохранены», — сообщили ранее в министерстве по физической культуре и спорту донского региона «Деловому сообществу».

После реконструкции на «Труде» появится новое футбольное поле, сборно-разборная трибуна на 500 зрителей, мачты освещения, контрольно-пропускные пункты, спортивно-оздоровительный комплекс с конференц-залом, а также насосная с резервуарами и система полива поля.