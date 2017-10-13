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16:25 (мск), источник: Prokazan.ru

Таможня Татарстана закупит имитатор запаха долларов

Таможня Татарстана закупит химический имитатор запаха долларов за 10 866 рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Источник: Prokazan.ru

Так, согласно документации, имитатор запаха должен будет ориентировать служебную собаку на поиск американских долларов.

 — Имитатор запаха не должен представлять опасности для здоровья людей и собак, и должен быть взрывобезопасен, — говорится в тексте документа.

Отмечается, что вес имитатора должен соответствовать эквиваленту не менее 10,5 тыс. долларов США. Также его следует упаковать в тканевый мешочек и стеклянную банку с закрывающейся крышкой.

Напомним, ранее сообщалось, что МВД по РТ закупит 30 упаковок мельдония (милдроната) в рамках реализации Комплексной программы мер по обеспечению безопасности в период подготовки и проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. Всего в заказе значатся 137 наименований лекарственных препаратов. Сумма контракта — 930 тыс. рублей.

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