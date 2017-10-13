Таможня Татарстана закупит имитатор запаха долларов

Источник: Prokazan.ru

Так, согласно документации, имитатор запаха должен будет ориентировать служебную собаку на поиск американских долларов.

— Имитатор запаха не должен представлять опасности для здоровья людей и собак, и должен быть взрывобезопасен, — говорится в тексте документа.

Отмечается, что вес имитатора должен соответствовать эквиваленту не менее 10,5 тыс. долларов США. Также его следует упаковать в тканевый мешочек и стеклянную банку с закрывающейся крышкой.