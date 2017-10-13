Долги по зарплате в Прикамье составляют 23 миллиона
ПЕРМЬ, 13 октября, ФедералПресс. Долги по зарплате в Пермском крае на 1 октября составляют 23,5 миллиона рублей. За месяц они выросли в 3,4 раза, сообщает Пермьстат.
ПЕРМЬ, 13 октября, ФедералПресс. Долги по зарплате в Пермском крае на 1 октября составляют 23,5 миллиона рублей. За месяц они выросли в 3,4 раза, сообщает Пермьстат.
Самый большой объем просроченной задолженности по зарплате приходится на сельское хозяйство, охоту и предоставление услуг в этих областях, лесозаготовки (70,2% от общей суммы задолженности).
Объем просроченных долгов по учитываемому кругу видов экономической деятельности составляет 91,9% к месячному фонду оплаты труда работников организаций, имеющих такие долги. В расчете на одного работника сумма просроченных зарплатных долгов составила 13,9 тыс. рублей.
Просроченную задолженность по зарплате также имеют организации трех муниципальных организаций края. Самые большие долги — у Краснокамского района.