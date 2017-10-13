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14:33 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Долги по зарплате в Прикамье составляют 23 миллиона

ПЕРМЬ, 13 октября, ФедералПресс. Долги по зарплате в Пермском крае на 1 октября составляют 23,5 миллиона рублей. За месяц они выросли в 3,4 раза, сообщает Пермьстат.

Самый большой объем просроченной задолженности по зарплате приходится на сельское хозяйство, охоту и предоставление услуг в этих областях, лесозаготовки (70,2% от общей суммы задолженности).

Объем просроченных долгов по учитываемому кругу видов экономической деятельности составляет 91,9% к месячному фонду оплаты труда работников организаций, имеющих такие долги. В расчете на одного работника сумма просроченных зарплатных долгов составила 13,9 тыс. рублей.

Просроченную задолженность по зарплате также имеют организации трех муниципальных организаций края. Самые большие долги — у Краснокамского района.

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