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14:43 (мск), источник: Новости Перми

В микрорайоне «Ива-1» появится современная социальная инфраструктура

Застройщик микрорайона «Ива-1» компания «Девелопмент — Юг» рассказал «Новостям Перми» о ходе проектирования и строительства в строящемся микрорайоне двух детских садов, школы, поликлиники и нового здания для администрации Мотовилихинского района.

Источник: Новости Перми

В компании отметили, что в настоящее время активно идут работы по реализации проекта строительства первого детского сада в микрорайоне «Ива-1», рассчитанного на 300 мест. Детский сад планируется построить в 2018 году и безвозмездно передать в собственность города. Проект детского учреждения предусматривает 12 групп по 25 малышей в каждой и будет находиться в современном трехэтажном здании, которое будет иметь спортивный и музыкальный залы. Расчетная мощность детского сада позволит удовлетворить не только потребности жителей Ивы, но и ближайших микрорайонов Мотовилихи.

«Детский сад на ул. Агатовая, 26 — это только первый шаг. Слишком много времени потрачено на преодоление различных технических трудностей и разногласий, — отметил вице-президент Строительно-инвестиционной корпорации “Девелопмент-Юг” Алексей Востриков. — Мы просто больше не имеем права заставлять жителей ждать, а потому работы по возведению социальных объектов будут выполнены точно в оговоренный срок, несмотря на новые условия освоения этой территории».

Социальная инфраструктура микрорайона «Ива-1» предполагает строительство как минимум двух детских садов (на 300 и 350 мест), общеобразовательной школы (на 1626 мест), а также поликлиники с женской консультацией, станцией скорой помощи и травмпунктом.

Добавим, что после ввода в эксплуатацию пятой очереди комплекса в 2019 году (ул. Сакко и Ванцетти, 97) в микрорайоне появятся два раздаточных пункта детского питания. Также уже завершается строительство здания для администрации района на улице Агатовая, 28, ввод которого в эксплуатацию запланирован на начало 2018 года вместе с четвертой очередью комплекса. После завершения работ в четвертой очереди жилого комплекса здесь планируется безвозмездная передача части помещений под нужды полиции и аварийно-спасательной службы.

Напомним, краснодарская строительно-инвестиционная корпорация «Девелопмент-Юг» выиграл право комплексного освоения территории микрорайона «Ива» на аукционе в 2008 году. По замыслу проектировщиков, на участке общей площадью 80 га появится современный городской район с жилыми домами переменной этажности, высокого класса энергоэффективности и благоустроенной придомовой территорией. Одновременно в активной фазе обеспечение микрорайона всей необходимой социальной и инженерной инфраструктурой, включая парковки.


«При определении объёмов социальных обязательств мы исходили из двух важнейших критериев, главным из которых был расчет потребностей жителей нашего будущего микрорайона, а также, естественно, нормативов градостроительного проектирования, — подчеркнул Алексей Востриков. — Надеюсь, что в условиях работы программы по созданию комфортной городской среды, реализацию которой краевые власти назвали одним из своих приоритетов, мы сможем преодолеть все накопившиеся разногласия. Ни для кого не секрет, что строительство жилых домов в микрорайоне “Ива” идет с опережением графика. Сейчас наша главная задача подтянуть социальные объекты, которых вопреки слухам здесь будет достаточно!».

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