«Уралкалий» и правительство Пермского края заключат новые специнвестконтракты

«Мы обсуждаем подписание новых специнвестконтрактов: по строительству рудника на Усть-Яйвинском участке Верхнекамского месторождения и другим инвестиционным проектам компании “Уралкалий”, — прокомментировал предстоящие соглашения глава региона, слова которого приводит пресс-служба краевого правительства. — Кроме того, период девальвации рубля завершился, это значит, что предприятие будет постепенно увеличивать объемы налоговых платежей в краевой и муниципальный бюджеты».



Дмитрий Осипов отметил значимость наличия в регионе такого инструмента поддержки, как СПИК: «Для нас заключение специнвестконтракта — важное событие. Компания много вкладывает в свое развитие, это необходимо для того, чтобы оставаться лидерами своей отрасли. Все наши инвестиционные проекты очень “длинные”, первую отдачу мы получаем только через 8−10 лет. Поэтому для реализации инвестиционных проектов, конечно, необходима поддержка краевых властей».



Напомним, первый региональный СПИК между правительством Пермского края и ПАО «Уралкалий» был заключен в 2016 году по проекту завершения строительства новой производственной линии выпуска хлористого калия на площадке БКПРУ-4 (Березниковское калийное производственное рудоуправление № 4). В рамках проекта предполагается создать около 270 новых рабочих мест. На начало года предприятие уже создало 130, а до конца года появятся еще порядка 50. Специнвестконтракт заключен на 6 лет (до 2022 года). Согласно этому документу «Уралкалий» получает от краевого правительства непрямую финансовую поддержку. Со своей стороны предприятие развивает инфраструктуру, социальную сферу в муниципальных образованиях региона и создает новые рабочие места.



Ъ-Online.