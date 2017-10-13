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14:30 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Ильсур Метшин: «Это решение позволит разгрузить целый транспортный узел»

В Казани до четырех полос расширяется участок дороги по ул. Баруди и появятся разворотные полукольца по ул. Серова.

Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 13 октября, Алсу Сафина). К началу ноября в Казани завершится первый этап дорожных работ, в результате которых будет расширен до четырех полос участок дороги по ул. Баруди — от ул. Батыршина до ул. Серова и появятся разворотные полукольца по ул. Серова. Ход работ проинспектировал мэр Казани Ильсур Метшин.

Дорожные работы начались на этом участке в августе и ведутся на площади около 8 тыс. кв.м. На 2,5 тыс. кв.м будет заменен асфальт, а работы по расширению проезжей части и устройству разворотных полуколец будут проведены на площади в 5,5 тыс.кв.м. Стоимость объекта составляет 49,5 млн рублей. В этом году будет уложен только нижний слой асфальта, полностью объект будет готов в следующем ремонтном сезоне.

Во время совещания Эдуард Данилов, директор ГКУ «Главтатдортранс», которое выступает заказчиком, и Айрат Миннуллин, генеральный директор подрядной организации ООО «Волгадорстрой», доложили мэру о ходе проводимых работ. На данном участке болотистый грунт, что потребовало дополнительного дренажа и врезки в ливневый коллектор. Кроме того, были перенесены инженерные коммуникации. На ул. Баруди, где ведется расширение дороги, на сегодня полностью выкопано «корыто» (основа под строительство дороги), уложены подстилающий слой из песка, основания из щебня, установлены борткамни. Теперь начинается установка верхнего слоя основания из черного щебня. Это необходимо для усиления несущей способности и увеличения срока эксплуатации дороги. После этого в течение недели начнется укладка нижнего слоя асфальта.

«Октябрем планируем завершить в нижнем слое асфальтобетонное покрытие, верхний слой оставить на весну», — сообщил Эдуард Данилов, пояснив, что это позволит обеспечить качество дороги. Движение на этом участке и на разворотных полукольцах на пересечении улиц Г. Баруди, Восход и Серова будет запущено в этом году, помимо этого, будут установлены дорожные знаки и введены в эксплуатацию 9 светофорных объектов — будут переустроены существующие и установлены новые. По улицам Г. Баруди, Серова и Восход также установят новые ограждения.

Этот участок дороги — один из наиболее проблемных в районе, на что не раз жаловались местные жители. С начала этого года зафиксировано 13 ДТП на ул. Серова и 25 — на перекрестке ул. Серова и ул. Баруди. На интенсивность движения транспорта обратил внимание и мэр города: «Вроде бы не час пик, а какой поток машин!».

В микрорайоне ведется строительство новых жилых домов, что в скором времени повлияет на увеличение плотности населения на 3 тысячи человек.

Расширение дороги и устройство разворотных полуколец позволит разделить потоки транспорта, разгрузить перекресток улиц Серова — Баруди и в целом повысить транспортную безопасность.

«Это небольшое точечное решение разгрузит целый транспортный узел», — отметил глава города. Ильсур Метшин также подчеркнул, что работы необходимо провести в заявленные сроки.

В совещании также приняли участие глава администрации Кировского и Московского районов Сергей Миронов, первый заместитель председателя Комитета внешнего благоустройства Альберт Ибрагимов и другие.

Напомним, что в этом году в Казани будет отремонтировано около 3 млн кв. м дорог и дворов.

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