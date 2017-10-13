Налог на имущество для татарстанцев вырос в два раза

При этом сумма налога на недвижимость существенно выросла — примерно в 2,7 раза. Так, корреспондент «АиФ-Казань» за 2015 год платила за свою долю права в квартире 201 рубль, то сейчас 534 рубля. А в следующем году плата снова вырастет.

Напомним, имущественные налоги в Татарстане в рамках пилотного проекта поэтапно растут с 2015 года — в расчет теперь берётся не инвентаризационная, а кадастровая (фактически рыночная) стоимость недвижимости. Но первые четыре года используется понижающий коэффициент. Так за 2016 год он составил 0,4%, за 2017-й будет составлять 0,8%, а за 2018 год мы будем платить полную стоимость налога.

Имущественные налоги за 2016 год татарстанцы должны уплатить до 1 декабря 2017 года. Важно, что 580 тысяч жителей республики не получат налоговых уведомлений по почте, им они придут в личных кабинетах на сайте налоговой службы. Суммы уже отображаются.