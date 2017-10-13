Налог на имущество для татарстанцев вырос в два раза
Татарстанцы начали получать уведомления за 2016 год по транспортному, имущественному и земельному налогам, сообщили в
Татарстанцы начали получать уведомления за 2016 год по транспортному, имущественному и земельному налогам, сообщили в
При этом сумма налога на недвижимость существенно выросла — примерно в 2,7 раза. Так, корреспондент «АиФ-Казань» за 2015 год платила за свою долю права в квартире 201 рубль, то сейчас 534 рубля. А в следующем году плата снова вырастет.
Напомним, имущественные налоги в Татарстане в рамках пилотного проекта поэтапно растут с 2015 года — в расчет теперь берётся не инвентаризационная, а кадастровая (фактически рыночная) стоимость недвижимости. Но первые четыре года используется понижающий коэффициент. Так за 2016 год он составил 0,4%, за 2017-й будет составлять 0,8%, а за 2018 год мы будем платить полную стоимость налога.
Имущественные налоги за 2016 год татарстанцы должны уплатить до 1 декабря 2017 года. Важно, что 580 тысяч жителей республики не получат налоговых уведомлений по почте, им они придут в личных кабинетах на сайте налоговой службы. Суммы уже отображаются.
Напомним, что согласно недавним поправкам, теперь можно платить налог за других лиц, как физических, так юридических. Муж может заплатить за жену, за