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14:38 (мск), источник: Sputnik

Россия к 2018 году доведет экспорт лекарств в Узбекистан до $60 млн

По данным источника в Торговом представительстве России в Узбекистане, сегодня производство и торговля лекарственными средствами — одно из перспективных направлений сотрудничества двух стран.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Российские производители лекарственных препаратов намерены по итогам 2018 года превысить отметку в 60 миллионов долларов по объемам поставок в Узбекистан, сообщает корреспондент Sputnik.

«Совокупный объем узбекского импорта данной продукции в прошлом году, по оценке торгпредства, составил 525 миллионов долларов, а объем российских поставок — около 50 миллионов долларов. Исходя из положительной динамики роста данного направления за последние годы объем российского экспорта лекарственных средств в 2017 году прогнозируется на уровне 56 миллионов долларов, а 2018 году — более 60 миллионов долларов», — отметил источник в Торговом представительстве РФ.

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Таких показателей планируется достичь за счет ряда совместных проектов. В частности, во второй половине 2016 года Министерство внешних экономических связей, инвестиций и торговли Узбекистана (сейчас преобразовано в Министерство внешней торговли) высказало заинтересованность в интенсификации контактов с российскими производителями лекарственных средств с целю увеличения закупки данной продукции.

Данная позиция была закреплена в протоколе 18-го заседания узбекско-российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, которое прошло в феврале в Ташкенте.

По словам источника, результатом этих договоренностей стал визит в Узбекистан в этом году представителей 13 крупнейших российских фармацевтических предприятий из Москвы, Татарстана, а также Новосибирской, Свердловской, Рязанской и других областей.

«Российские производители провели презентацию своей продукции в рамках международной специализированной выставки в Ташкенте. В результате были достигнуты договоренности с узбекскими партнерами по поставке российских товаров. Также была выявлена заинтересованность в открытии совместных предприятий», — отметил собеседник.

Ранее для оптимизации экспортных поставок узбекская сторона подписала меморандум о сотрудничестве с одной из крупнейших профильных российских компаний «Фармстандарт». Цель документа, срок действия которого составляет три года, — налаживание взаимовыгодного долгосрочного и доверительного сотрудничества по обеспечению лекарственными средствами.

Напомним, что правительство Узбекистана в конце сентября 2017 года приняло решение о выделении дополнительного финансирования в размере 240 миллиардов сумов для покупки социально значимых лекарств и изделий медицинского назначения для государственных медучреждений. Кроме того, при необходимости Минфин выделит для поддержки сферы беспроцентную бюджетную ссуду в размере 300 миллиардов сумов.

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 Россия к 2018 году доведет экспорт лекарств в Узбекистан до $60 млн
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