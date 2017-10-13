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14:36 (мск), источник: Publika.md

Газопровод Унгены-Кишинев планируют открыть до конца 2018 года

Ход строительства газопровода Унгены-Кишинев обсудили на встрече в Бухаресте министры экономики Румынии и Молдовы Георге Шимон и Октавиан Калмык.

Источник: Publika.md

Сдать его в эксплуатацию планируется до конца следующего года, отметил глава румынского ведомства. Чтобы ускорить строительные работы, компания Transgaz откроет офис в Молдове.

Шимон и Калмык договорились обратиться в ЕС с просьбой о предоставлении дополнительных 10 миллионов евро на строительство газопровода.

В ходе встречи министры коснулись также проекта взаимоподключения электросетей Молдовы и Румынии. Он оценивается в 300 миллионов евро. Евросоюз согласился поддержать его грантом в 40 миллионов.

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