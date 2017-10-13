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15:19 (мск), источник: dostup1.ru

В Троицке снят режим повышенной готовности в ЧС

Ситуация с теплом стабилизирована. Плату за услугу с троичан обещают брать дифференцированно, с момента фактической подачи отопления.

Источник: РИА "Новости"

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Троицка (Челябинская область) приняла решение о снятии режима повышенной готовности в связи со стабилизацией ситуации с отоплением в городе, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Сегодня на заседании КЧС были заслушаны единая теплоснабжающая и теплосетевая организации, а также управляющие компании центральной части города.

«Руководители управляющих организаций сообщили, что во всех многоквартирных домах есть отопление и горячая вода, кроме аварийных. Существуют точеные проблемы: завоздушенность стояка, повреждение батареи в квартире, отсутствие в квартире, где перекрыта батарея, жильцов и другие», — говорится в сообщении.

До 18.00 пятницы, 13 октября, ЗАО «ТЭК» будет устранена авария в районе улицы Пионерская и в девяти пока отключенных домах вновь появится тепло.

ООО «Перспектива» сообщила, что существует порыв в районе дома № 17 по Советской. Под отключение попали восемь домов. Авария будет устранена также сегодня.

Во всех социальных объектах города проблем с отоплением нет.

В решении КЧС единой теплоснабжающей организации ООО «Перспектива» было рекомендовано проводить начисление платежей за отопление и ГВС дифференцировано, то есть с момента фактической подачи отопления абоненту.

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