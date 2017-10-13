Школы, дороги, зарплаты чиновникам: на что мэрия Омска потратит бюджетные деньги

Источник: Om1.ru

Сегодня, 13 октября, вице-мэр и директор департамента финансов Инна Парыгина озвучила параметры бюджета на 2018 год.

Так, всего в общий бюджет Омска заложат 14, 77 миллиарда рублей, причем собственные доходы составят 7,906 миллиарда рублей, а 6,171 миллиарда — поступления на исполнение переданных государственных полномочий.

Тем не менее, дефицит средств составит 775 миллионов рублей, то есть 9,8%. Парыгина объяснила дефицит с изменением с 1 января 2018 года определения размера арендной платы за земельные участки.

Львиная доля, а именно 70%, то есть порядка 10 миллиардов средств, заложенных в бюджет, будет направлена на социальную сферу.

Инна Парыгина, вице-мэр, директор департамента финансов и контроля:

— Расходы на содержание социальной сферы увеличиваются. За последние 5 лет площадь дошкольных помещений увеличилась на 113 тысяч квадратных метров, а затраты на коммунальные платежи — в 1,5 раза.

На строительство школы на улице Завертяева направят 10,6 миллионов рублей, а для возведение школы в микрорайоне «Амурский-2» — 24,6 миллионов.

Также в проекте бюджета заложены дополнительные средства на увеличение оплаты труда работников бюджетной сферы и учтены расходы на ремонтные работы в бюджетных образовательных учреждениях.

Так, на ремонт кровель омских школ в 2018 году будет потрачено порядка 100 миллионов рублей, тогда как в этом году на эти цели выделилось 33 миллиона.

Сохранится уровень расходов на поддержку среднего и малого предпринимательства — 4,3 миллиона рублей выделено на возмещение расходов по кредитам, реализации программ энергосбережения и т. д. Кроме того, предусмотрены 25 миллионов на гранты некоммерческим организациям за разработку общественно полезных проектов.

В дорожный фонд заложили 150 миллионов рублей: треть на ремонт тротуаров и пешеходных дорожек, еще третью часть на ремонт межквартальных проездов, оставшиеся 50 миллионов направят на реализацию федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». При этом Омск получит 1 миллиард рублей федеральных средств на капитальный ремонт трех десятков дорог.

На возмещение межтарифной разницы муниципальным перевозчикам в бюджете Омска заложено 452 миллиона рублей, причем Парыгина подчеркнула, что эта сумма может быть увеличена на 200 миллионов.