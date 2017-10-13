Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Генпрокуратура Украины: Турки закрыли дорогу кораблям из Крыма
Петербурженка скончалась после четырех ошибочных диагнозов
Новый регламент ГИБДД: остановка без причины и запрет на цепочки
СМИ заговорили о дочери Кадырова и ее новой коллекции
Главного судмедэксперта Москвы уволили после обысков в моргах
3 китаянки застряли на границе из-за пластических операций Неудачная пластика сыграла злую шутку с туристками в Корее
Юлия Высоцкая и Сергей Шакуров станут ведущими «Жди меня»
Елена Яковлева на премьере фильма «Последний богатырь»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
"Крым российский": восторг британцев в Сети от Керченского моста
Экс-муж Распутиной скончался до шоу Шепелева - СМИ
Ударивший стюардессу авиадебошир оказался топ-менеджером
Савченко: Европа не признает Россию «агрессором»
Названы симптомы, которые нельзя игнорировать
Секс сокращает жизнь
В России введут запрет, связанный со снятием наличных с карт
Телекомпания НТВ выбрала ведущих для «Жди меня»
Фоторепортажи
10Руководство Каталонии подписало декларацию независимости
10Учителя при власти
15:56 (мск), источник: Калининград.Ru

Крупин: В новых ПЗЗ прирост количества парковочных мест в Калининграде составит 10−12%

Новые правила землепользования и застройки предусматривают прирост парковочных мест в Калининграде на 10−12%. Об этом заявил глава комитета архитектуры и строительства Артур Крупин во время пресс-конференции в пятницу, 13 октября.

Источник: Калининград.Ru

— Правила землепользования и застройки после утверждения являются обязательными. На их основании выдаётся градостроительный план земельного участка его правообладателю. В градостроительном плане указываются все параметры, регламенты, и проектирование объектов капитального строительства, которые впоследствии появятся на предоставленном земельном участке, должны быть соблюдены. По парковкам прирост составит где-то 10−12% по сравнению с показателями действующего генерального плана, — сказал Крупин.

Чиновник пояснил, что после принятия новых ПЗЗ количество парковочных мест на 100 горожан увеличится с 12 до 14. Таким образом, при коэффициенте семейственности в 2,5 застройщик 100-квартирного дома должен будет предусмотреть стоянку минимум на 35 автомобилей.

Сейчас администрация Калининграда активно занимается обсуждением новых правил землепользования и застройки в различных районах города. Кроме того, местные жители могут получить справку по интересующим вопросам в МФЦ на площади Победы. Сам документ пройдёт публичные слушания 15 ноября.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 «В чистом поле»: как строят Северный обход от гурьевской развязки до Примор
RNS: Власенко и Кацман продали свои доли в сети «Дикси»
Опрос показал, сколько денег нужно россиянам для счастья
Белый дом раскрыл подробности новой стратегии Трампа по Ирану
Украину и США пригласили на ЧМ в Россию в качестве болельщиков
В Госдуме предложили снизить возраст уголовной ответственности
Что такое ЮНЕСКО и часто ли оттуда выходят США?
Райффайзенбанк закрыл все отделения в РФ из-за сигнала о бомбе
Исполком ФИДЕ проголосовал против выдвижения Илюмжинова
Спорт
Месси рассматривает вариант с переходом в «Манчестер Сити» летом Нападающий "Барселоны" может покинуть каталонский клуб по окончании сезона
Авто
Авария дня: легковушка повисла на деревьях, уходя от ДТП По имеющейся информации, пассажиры застрявшего в ветвях автомобиля не пострадали. Авария произошла в Китае
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Юлия Высоцкая и Сергей Шакуров станут ведущими «Жди меня» Переехавшая на НТВ программа выйдет в эфир уже этой осенью
Недвижимость
Дмитрий Медведев утвердил создание фонда защиты прав дольщиков
В Москве могут запретить парковку во дворах
5 способов выжать из балкона максимум
Апартаменты переведут в жилье с особым статусом
Леди
Вот это разница: как одеваются российские и западные дизайнеры Не беремся сталкивать коллекции отечественных и зарубежных дизайнеров, но вот способ сказать «спасибо и до свидания» гостям точно стоит увидеть.
Дети
Одна из самых популярных игрушек 90-х вновь поступит в продажу Японская компания Bandai объявила о перезапуске тамагочи в Европе и США.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь