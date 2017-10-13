Крупин: В новых ПЗЗ прирост количества парковочных мест в Калининграде составит 10−12%

Источник: Калининград.Ru

— Правила землепользования и застройки после утверждения являются обязательными. На их основании выдаётся градостроительный план земельного участка его правообладателю. В градостроительном плане указываются все параметры, регламенты, и проектирование объектов капитального строительства, которые впоследствии появятся на предоставленном земельном участке, должны быть соблюдены. По парковкам прирост составит где-то 10−12% по сравнению с показателями действующего генерального плана, — сказал Крупин.

Чиновник пояснил, что после принятия новых ПЗЗ количество парковочных мест на 100 горожан увеличится с 12 до 14. Таким образом, при коэффициенте семейственности в 2,5 застройщик 100-квартирного дома должен будет предусмотреть стоянку минимум на 35 автомобилей.