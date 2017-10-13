Россельхознадзор просит Беларусь не ввозить в РФ сомнительные помидоры

МИНСК, 13 окт — Sputnik. Россельхознадзор обратился к Главной государственной Инспекции по семеноводству, карантину и защите растений Республики Беларусь с просьбой прекратить с 16 октября поставки в Россию томатов из стран Азии и Африки.
До последнего времени эти грузы шли в сопровождении белорусских реэкспортных фитосанитарных сертификатов. Причем объемы поставок существенно выросли, отмечается в сообщении Россельхознадзора. Собственно увеличение поставок томатов из Гвинеи, Йемена, Танзании, Ливана, Судана, Сирии, Джибути, Бангладеш и Замбии, а также невозможность достоверно определить происхождение овощей заставили российскую службу обратиться к белорусским коллегам.
Напомним, в России действуют санкции на экспорт товаров из ряда европейских стран. И Беларусь неоднократно подвергалась упрекам в реэкспорте санкционной продукции.
С 16 октября ввоз томатов из Африки и Азии на территорию Российской Федерации возможен только через пункты пропуска на российском участке Евразийского экономического союза, а также в сопровождении оригиналов фитосанитарных сертификатов Гвинеи, Йемена, Танзании, Ливана, Судана, Сирии, Джибути, Бангладеш, Замбии, подчеркивается в сообщение Россельхознадзора.