Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дочь ректора СПбГУ в Сейме рассказала о преступлениях отца - СМИ
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
Польша ответила на слова России о "тихой" переброске танков США
Путин объяснил немецким бизнесменам приход Назарбаева на встречу
52-летняя Ирина Безрукова удивила поклонников откровенным фото
Жены Трампа поспорили из-за статуса первой леди США Американские СМИ обсуждают неожиданное высказывание первой жены Дональда Трампа Иваны
Андрей Малахов основал телекомпанию
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
"Крым российский": восторг британцев в Сети от Керченского моста
Экс-муж Распутиной скончался до шоу Шепелева - СМИ
СМИ сообщили подробности подготовки убийства Пугачевой
Бом возмущен ответом России на санкции США
СМИ: на Украине сообщили о подготовке гигантского марша на Крым
СМИ о демарше Лукашенко перед Путиным на саммите
Как снизить госоценку квартиры
5 способов выжать из балкона максимум
Фоторепортажи
10Учителя при власти
14События недели в фотографиях
14:59 (мск), источник: Sputnik.by

Россельхознадзор просит Беларусь не ввозить в РФ сомнительные помидоры

Помидоры из стран Африки и Азии отныне предлагается завозить в Россию только через пункты пропуска на российском участке Евразийского экономического союза и при наличии оригинальных фитосанитарных сертификатов.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 13 окт — Sputnik. Россельхознадзор обратился к Главной государственной Инспекции по семеноводству, карантину и защите растений Республики Беларусь с просьбой прекратить с 16 октября поставки в Россию томатов из стран Азии и Африки.

Читайте также
Россельхознадзор нашел в белорусском молоке и говядине антибиотики

До последнего времени эти грузы шли в сопровождении белорусских реэкспортных фитосанитарных сертификатов. Причем объемы поставок существенно выросли, отмечается в сообщении Россельхознадзора. Собственно увеличение поставок томатов из Гвинеи, Йемена, Танзании, Ливана, Судана, Сирии, Джибути, Бангладеш и Замбии, а также невозможность достоверно определить происхождение овощей заставили российскую службу обратиться к белорусским коллегам.

Напомним, в России действуют санкции на экспорт товаров из ряда европейских стран. И Беларусь неоднократно подвергалась упрекам в реэкспорте санкционной продукции.

С 16 октября ввоз томатов из Африки и Азии на территорию Российской Федерации возможен только через пункты пропуска на российском участке Евразийского экономического союза, а также в сопровождении оригиналов фитосанитарных сертификатов Гвинеи, Йемена, Танзании, Ливана, Судана, Сирии, Джибути, Бангладеш, Замбии, подчеркивается в сообщение Россельхознадзора.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 СК: в отношении Казакевича возбуждено новое уголовное дело
Эпизод последнего интервью с Честером Беннингтоном появился в сети
Опрос показал, сколько денег нужно россиянам для счастья
Белый дом раскрыл подробности новой стратегии Трампа по Ирану
Украину и США пригласили на ЧМ в Россию в качестве болельщиков
Гендиректор Samsung Electronics подал в отставку
Что такое ЮНЕСКО и часто ли оттуда выходят США?
«Синема парк» и «Формула кино» вернули «Матильду» в прокат
Пора и часть знать. 601 факт о жителях России
Спорт
16 звезд, которые не приедут на ЧМ-2018 в Россию А ведь мы их так ждали
Авто
Авария дня: легковушка повисла на деревьях, уходя от ДТП По имеющейся информации, пассажиры застрявшего в ветвях автомобиля не пострадали. Авария произошла в Китае
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Юлия Высоцкая и Сергей Шакуров станут ведущими «Жди меня» Переехавшая на НТВ программа выйдет в эфир уже этой осенью
Недвижимость
В Москве могут запретить парковку во дворах
Как снизить госоценку квартиры
7 идей, как быстро обновить интерьер
Кредиты на деревянные дома станут гораздо дешевле
Леди
Вот это разница: как одеваются российские и западные дизайнеры Не беремся сталкивать коллекции отечественных и зарубежных дизайнеров, но вот способ сказать «спасибо и до свидания» гостям точно стоит увидеть.
Дети
Одна из самых популярных игрушек 90-х вновь поступит в продажу Японская компания Bandai объявила о перезапуске тамагочи в Европе и США.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь