Узбекистан отправил первые плодоовощи под брендом UzAgro в Россию
Работа по экспорту узбекских фруктов и овощей под брендом UzAgro направлена на поддержание устойчивого темпа роста экспортных объемов отрасли.
Работа по экспорту узбекских фруктов и овощей под брендом UzAgro направлена на поддержание устойчивого темпа роста экспортных объемов отрасли.
ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Узбекистан осуществил первые поставки плодовощной продукции под единым брендом UzAgro в Россию, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Первая партия груза была отправлена на днях авиатранспортом в адрес торгового дома компании «Узагроэкспорт» в Москву. Более десяти наименований свежих и сушеных фруктов, а также винограда объемом в 40 тонн экспортировано чартерным рейсом.
Как сообщили в
«Поставка плодоовощной продукции авиатранспортом даст возможность покупателям на рынке России приобретать самый свежий экологически чистый продукт высокого качества», — рассказали в
Узбекская сторона также заключила прямые контракты с крупнейшими российскими торговыми сетями, такими как Х5 Retail Group, «Магнит», «Холидей», «Мария-Ра» на поставку свежей и переработанной плодоовощной продукции. При этом представители «Узбекозиковкатхолдинга» отметили, что свежие плодоовощные рейсы планируется осуществлять в неделю раз.
Напомним, недавно министр внешней торговли Узбекистана Элёр Ганиев заявил, что республика намерена увеличить ежегодный объем поставок плодоовощной продукции в Россию до одного миллиарда долларов. Только в этом году поставки из Узбекистана в РФ свежей и переработанной плодоовощной продукции выросли практически на 30%.
В настоящее время между странами действуют соглашения об организации упрощенного порядка осуществления таможенных операций при перемещении товаров и транспортных средств, а также упрощении процедуры фитосанитарного контроля («зеленый коридор»).