Узбекистан отправил первые плодоовощи под брендом UzAgro в Россию

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Узбекистан осуществил первые поставки плодовощной продукции под единым брендом UzAgro в Россию, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Первая партия груза была отправлена на днях авиатранспортом в адрес торгового дома компании «Узагроэкспорт» в Москву. Более десяти наименований свежих и сушеных фруктов, а также винограда объемом в 40 тонн экспортировано чартерным рейсом.

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Как сообщили в пресс-службе компании «Узбекозиковкатхолдинг», работа по экспорту узбекских фруктов и овощей под брендом UzAgro направлена на поддержание устойчивого темпа роста экспортных объемов отрасли. К тому же теперь транспортировка отгружаемой плодовоовощной продукции под новым единым брендом будет осуществляться не только авто- и железнодорожным транспортом, но и самолетами НАК.

«Поставка плодоовощной продукции авиатранспортом даст возможность покупателям на рынке России приобретать самый свежий экологически чистый продукт высокого качества», — рассказали в пресс-службе компании.

Узбекская сторона также заключила прямые контракты с крупнейшими российскими торговыми сетями, такими как Х5 Retail Group, «Магнит», «Холидей», «Мария-Ра» на поставку свежей и переработанной плодоовощной продукции. При этом представители «Узбекозиковкатхолдинга» отметили, что свежие плодоовощные рейсы планируется осуществлять в неделю раз.

Напомним, недавно министр внешней торговли Узбекистана Элёр Ганиев заявил, что республика намерена увеличить ежегодный объем поставок плодоовощной продукции в Россию до одного миллиарда долларов. Только в этом году поставки из Узбекистана в РФ свежей и переработанной плодоовощной продукции выросли практически на 30%.