Новые высоты Перми. Обновленный градсовет приступил к работе

В состав возрожденного градсовета вошли известные в Перми специалисты в сферах градостроительного планирования, экологии, представители девелоперских, проектных, творческих организаций, ученые, депутаты заксобрания Прикамья и Пермской городской думы.

Глава Перми отметил, что перед градсоветом стоят серьезнейшие задачи по территориальному развитию города.

«Наша цель — формирование согласованной, последовательной единой градостроительной политики в городе. Направленной на повышение качества жизни и создание комфортной городской среды» Дмитрий Самойлов

Глава города также констатировал, что в городе сложился «отложенный спрос». Он связан с необходимостью баланса интересов властей, застройщиков и РСО. Главным итогом работы по «балансировке» должен стать «наш красивый, комфортный город, который отвечает интересам жителей». «Некоторые элементы такой балансировки уже были предприняты. В близком к этому составе мы обсуждали плотность застройки. В прошлом месяце решения по коэффициенту плотности были утверждены гордумой. Сегодня одним их элементов такой балансировки предложено рассмотреть параметры высотности застройки в нашем городе», подвел к главному вопросу повестки градсовета Дмитрий Самойлов.

Доклад по вопросу об установлении предельных параметров высоты застройки на территории города представил главный архитектор Перми Дмитрий Лапшин. «Вопросы формирования высотной застройки, как правило, в большинстве городов, являются зоной особого внимания. Зоны высотной застройки обладают наибольшим влиянием на восприятие городского пространства. Обычно городу свойственно разнообразие на всей территории и разнообразный масштаб зданий призван формировать силуэты городов с помощью сочетания среднеэтажной, высотной застройки, а также определения мест для размещения высотных акцентов, доминант», — напомнил о мировой практике чиновник.

Основной задачей высотных акцентов является формирование панорамного силуэта города: как правило, высотные здания и сооружения концентрируются в городских центрах, которые притягивают к себе основную активность и придают статусность месту.

Помимо европейских городов известны весьма урбанизированные центры Нью-Йорка, Чикаго и ряда азиатских городов, изложил Лапшин.

Он заметил, что в Перми достаточно разномасштабная застройка центра, без четкого сформированного панорамного силуэта, образуются «высотные» провалы.

Где же должны быть зоны «акцентированной» застройки высотными зданиями, привлекающие внимание туристов и гостей города? Ответ Лапшин привел из мастер-плана генплана Перми: в центральном планировочном районе города. Сейчас же существует противоречие в документах, регулирующих застройку центра Перми. Согласно генплану, местом наибольшей городской активности и, соответственно, предполагаемой высотной застройки зданиями до 150 метров (~ 45 этажей), назначена территория, примыкающая к эспланаде. Однако правилами застройки и землепользования на строительство в этих территориях наложено ограничение по высоте не более 20 метров (6 этажей).

Проектом департамента градостроительства и архитектуры предлагается следующее.

В центре Перми будут определены пять зон.

Первая — территории историко-культурного наследия, где высота новых домов не должна превышать 22 метра. В нее вошла территория центра восточнее Комсомольского проспекта.

Вторая группа: территории размещения зданий («высотных акцентов») от 50 до 100 метров в соответствии с мастер- и генпланом. Это улицы, примыкающие к улицам Попова, Ленина в районе эспланады, Перми-II в районе планируемого будущего транспортно-пересадочного узла и улицы Чкалова. На самих же этих улицах и территориях высотность будет повышена до 100−150 метров. Будут разработаны специальные требования к архитектуре зданий, градостроительной композиции и пространству вокруг зданий.

Также две отдельные зоны: территория в районе Красных казарм, где предлагается установить ограничение в 22 м и ул. Революции с ограничением в 50 м, без установления специальных требований к архитектурным решениям. В дальнейшем по этим зонам предлагается вынести на обсуждение Градостроительного совета требования и регламенты, которые можно будет, установив в правилах землепользования и застройки, предъявлять к конкретным девелоперским проектам, как к архитектурной так и к градостроительной составляющей.

Лапшин аргументировал такую концентрацию высотных домов следующим. Именно по этим улицам в город въезжает транспорт с разных направлений, следовательно именно они должны стать «визитной карточкой» Перми. Кроме того, «развитие высотного кластера эспланады и ул. Попова может быть оправдано стратегическим значением эспланады как общественного пространства общегородского значения, ролью коммунального моста, который соединяет оба берега в центре города и наличием развитого общественного транспорта. Высотные здания, окружающие эспланаду подчеркнут значимость этого места, как сердца города», — уверен главный архитектор Перми.

Любые девелоперские проекты в границах этих трех зон (зоны особого градостроительного и архитектурного регулирования) будут рассматриваться на градсовете. И только после его «визы» получат право на воплощение.