В Татарстане более 500 населенных пунктов не имеют дорог с твердым покрытием

Источник: ИА Татар-информ

Отремонтировано по разным программам, в том числе социальным, во всех муниципальных районах более 1,3 тыс. км дорог. Об этом сообщил после открытия автодороги, соединяющую трассу М7 с селом Топасево в Мензелинском районе, министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Ленар Сафин.

«В этом году в республике выполнен большой как никогда объем работ благодаря поддержке Президента и Правительства Татарстана. Построено шесть новых мостов, семь отремонтировано. Также отремонтировано более 500 дворов», — рассказал глава Миндортранса РТ.

Он напомнил, что в текущем году две агломерации — Казанская и Набережночелнинская — участвуют в федеральном приоритетном проекте «Безопасные и качественные дороги». «В этих агломерациях привели в нормативное состояние 180 км дорог, ликвидировали 61 место концентрации ДТП», — проинформировал Сафин.

«Уверен, что люди, которые передвигаются по нашим муниципальным и региональным дорогам, видят изменения», — добавил он.

По словам министра, в республике пока более 500 населенных пунктов не имеют дорог с твердым покрытием.

«В планах — большое количество объектов, которые будем приводить в нормативное состояние. Предстоит произвести ремонт опорной сети. Приоритет отдаем соединению населенных пунктов дорогами с твердым покрытием. В этом году построили подъезды к 27 населенным пунктам, из них к 17 — по федеральной целевой программе. То есть, около 50 км новых дорог было построено», — подчеркнул Л. Сафин.

Говоря о планах на следующий год, он также выразил надежду на то, что будет полностью реконструирован участок трассы М7 от Набережных Челнов до Казани.