Инвестор из Китая запустит производство светодиодной продукции в Самарской области

Подписано соответствующее соглашение о сотрудничестве. Данный инвестиционный проект позволит создать новые рабочие места, поспособствует импортозамещению, положительно скажется на экономике региона.
«Мы делаем выбор в пользу Самарской области по нескольким причинам. Во-первых, это система налоговых льгот, которые инвестор приобретает при локализации в регионе. Во-вторых, индустриальный парк “Ставропольский” представляет собой полностью оборудованную с точки зрения инфраструктуры площадку для строительства предприятия. Кроме того, удобное территориальное расположение Самарской области позволяет минимизировать логистические расходы при экспорте продукции в страны СНГ и Евросоюза», — отметил один из руководителей китайской компании-инвестора господин Цзиньян.
«У китайской компании на территории нашего региона есть большие перспективы для развития. Энергосберегающее осветительное оборудование очень востребовано в сфере автокомпонентов, дорожного и наружного освещения. Мы рады началу нашего взаимодействия. Агентство окажет всестороннюю поддержку данного инвестиционного проекта», — подчеркнул исполнительный директор Агентства по привлечению инвестиций Самарской области Игорь Короткий.