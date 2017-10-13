Инвестор из Китая запустит производство светодиодной продукции в Самарской области

«Мы делаем выбор в пользу Самарской области по нескольким причинам. Во-первых, это система налоговых льгот, которые инвестор приобретает при локализации в регионе. Во-вторых, индустриальный парк “Ставропольский” представляет собой полностью оборудованную с точки зрения инфраструктуры площадку для строительства предприятия. Кроме того, удобное территориальное расположение Самарской области позволяет минимизировать логистические расходы при экспорте продукции в страны СНГ и Евросоюза», — отметил один из руководителей китайской компании-инвестора господин Цзиньян.