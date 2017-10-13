Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Глобальный удар: новое оружие США уничтожит РФ за 60 минут - СМИ
Названы симптомы, которые нельзя игнорировать
Новый регламент ГИБДД: остановка без причины и запрет на цепочки
СМИ заговорили о дочери Кадырова и ее новой коллекции
Джонни Депп снялся в устрашающем клипе Мэрилина Мэнсона
Пора и часть знать601 факт о жителях России
Андрей Малахов основал телекомпанию
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
“Крым российский”: британцы восторгаются Керченским мостом
Экс-муж Распутиной скончался до шоу Шепелева - СМИ
Ударивший стюардессу авиадебошир оказался топ-менеджером
Савченко: Европа не признает Россию «агрессором»
Названы симптомы, которые нельзя игнорировать
Секс сокращает жизнь
В России введут запрет, связанный со снятием наличных с карт
Телекомпания НТВ выбрала ведущих для «Жди меня»
Фоторепортажи
10Руководство Каталонии подписало декларацию независимости
10Учителя при власти
16:12 (мск), источник: Volga News

Инвестор из Китая запустит производство светодиодной продукции в Самарской области

В четверг, 12 октября, в Агентстве по привлечению инвестиций Самарской области состоялась встреча с потенциальным инвестором из Китая. Компания планирует разместить на территории индустриального парка «Ставропольский» производство светодиодных осветительных изделий.

Источник: Reuters

Подписано соответствующее соглашение о сотрудничестве. Данный инвестиционный проект позволит создать новые рабочие места, поспособствует импортозамещению, положительно скажется на экономике региона.

«Мы делаем выбор в пользу Самарской области по нескольким причинам. Во-первых, это система налоговых льгот, которые инвестор приобретает при локализации в регионе. Во-вторых, индустриальный парк “Ставропольский” представляет собой полностью оборудованную с точки зрения инфраструктуры площадку для строительства предприятия. Кроме того, удобное территориальное расположение Самарской области позволяет минимизировать логистические расходы при экспорте продукции в страны СНГ и Евросоюза», — отметил один из руководителей китайской компании-инвестора господин Цзиньян.

«У китайской компании на территории нашего региона есть большие перспективы для развития. Энергосберегающее осветительное оборудование очень востребовано в сфере автокомпонентов, дорожного и наружного освещения. Мы рады началу нашего взаимодействия. Агентство окажет всестороннюю поддержку данного инвестиционного проекта», — подчеркнул исполнительный директор Агентства по привлечению инвестиций Самарской области Игорь Короткий.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Водитель джипа, протаранивший здание, не понесет ответственности
Опрос показал, сколько денег нужно россиянам для счастья
Белый дом раскрыл подробности новой стратегии Трампа по Ирану
Украину и США пригласили на ЧМ в Россию в качестве болельщиков
В Госдуме предложили снизить возраст уголовной ответственности
Что такое ЮНЕСКО и часто ли оттуда выходят США?
Райффайзенбанк закрыл все отделения в РФ из-за сигнала о бомбе
Исполком ФИДЕ проголосовал против выдвижения Илюмжинова
Спорт
Месси рассматривает вариант с переходом в «Манчестер Сити» летом Нападающий "Барселоны" может покинуть каталонский клуб по окончании сезона
Авто
Авария дня: легковушка повисла на деревьях, уходя от ДТП По имеющейся информации, пассажиры застрявшего в ветвях автомобиля не пострадали. Авария произошла в Китае
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Юлия Высоцкая и Сергей Шакуров станут ведущими «Жди меня» Переехавшая на НТВ программа выйдет в эфир уже этой осенью
Недвижимость
Дмитрий Медведев утвердил создание фонда защиты прав дольщиков
Как снизить госоценку квартиры
Спрос на новостройки Петербурга подскочил на 20%
Кредиты на деревянные дома станут гораздо дешевле
Леди
Вот это разница: как одеваются российские и западные дизайнеры Не беремся сталкивать коллекции отечественных и зарубежных дизайнеров, но вот способ сказать «спасибо и до свидания» гостям точно стоит увидеть.
Дети
Одна из самых популярных игрушек 90-х вновь поступит в продажу Японская компания Bandai объявила о перезапуске тамагочи в Европе и США.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь