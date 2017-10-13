Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Генпрокуратура Украины: Турки закрыли дорогу кораблям из Крыма
8 фраз, которые нельзя говорить ипохондрикам
Поклонская обратилась к генпрокурору после слов патриарха
Песков отреагировал на отказ делегации Минобороны в визах в США
52-летняя Ирина Безрукова удивила поклонников откровенным фото
Жены Трампа поспорили из-за статуса первой леди США Американские СМИ обсуждают неожиданное высказывание первой жены Дональда Трампа Иваны
Юлия Высоцкая и Сергей Шакуров станут ведущими «Жди меня»
Елена Яковлева на премьере фильма «Последний богатырь»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Мини, каблуки и кожа: Пугачева затмила молодых коллег - СМИ
"Я подаю на развод": жена Аршавина о разрыве с ним
Поклонская обратилась к генпрокурору после слов патриарха
Судмедэксперт Москвы уволен после обысков в моргах
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
В России введут запрет, связанный со снятием наличных с карт
Телекомпания НТВ выбрала ведущих для «Жди меня»
Фоторепортажи
10Умер экстрасенс Аллан Чумак
8ЦБ представил новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей
16:21 (мск), источник: Sibnovosti.ru

Бизнес-миссия оживила экономические связи Новосибирска с Монголией

Новосибирские экономисты могут принять участие в разработке программы социально-экономического развития соседней страны.

Источник: Sibnovosti.ru

В 2018 году мэрия Новосибирска планирует организовать три-четыре бизнес-миссии с участием чиновников и бизнесменов. При выборе маршрута городские власти будут ориентироваться на пожелания предпринимателей, сообщил сегодня начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Александр Люлько.

«Мы по своим контактам связываемся с муниципалитетами. И с крупными, и с мелкими — с любыми. Они приглашают заинтересованные в контактах с Россией компании, в том числе крупные компании, крупные корпорации. Там делаются презентации и устанавливаются прямые контакты», — рассказал руководитель департамента.

В городской администрации сегодня подвели итоги визита бизнес-миссии в Улан-Батор. В ходе встречи было объявлено, что обувная фабрика «Корс» планирует организовать поставки своей продукции в Монголию. Кроме того, проекты сотрудничества есть у производителей строительных материалов и организаций, занимающихся водоснабжением. Новосибирские ученые в ближайшем будущем займутся разведкой полезных ископаемых на территории Монголии и могут принять участие в составлении плана социально-экономического развития страны. В конце октября с ответным визитом Новосибирск посетит монгольская делегация.

По данным Сибирского таможенного управления, за первые восемь месяцев 2017 года объем экспорта новосибирских товаров в Монголию составил $7,5 млн, объем импорта из этой страны — всего $69,9 тыс.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Красноярский оперный театр получил грант Минкультуры РФ
Опрос показал, сколько денег нужно россиянам для счастья
Белый дом раскрыл подробности новой стратегии Трампа по Ирану
Украину и США пригласили на ЧМ в Россию в качестве болельщиков
В Госдуме предложили снизить возраст уголовной ответственности
Что такое ЮНЕСКО и часто ли оттуда выходят США?
Райффайзенбанк закрыл все отделения в РФ из-за сигнала о бомбе
Исполком ФИДЕ проголосовал против выдвижения Илюмжинова
Спорт
Месси рассматривает вариант с переходом в «Манчестер Сити» летом Нападающий "Барселоны" может покинуть каталонский клуб по окончании сезона
Авто
Авария дня: легковушка повисла на деревьях, уходя от ДТП По имеющейся информации, пассажиры застрявшего в ветвях автомобиля не пострадали. Авария произошла в Китае
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Юлия Высоцкая и Сергей Шакуров станут ведущими «Жди меня» Переехавшая на НТВ программа выйдет в эфир уже этой осенью
Недвижимость
Дмитрий Медведев утвердил создание фонда защиты прав дольщиков
Как снизить госоценку квартиры
Спрос на новостройки Петербурга подскочил на 20%
Кредиты на деревянные дома станут гораздо дешевле
Леди
Вот это разница: как одеваются российские и западные дизайнеры Не беремся сталкивать коллекции отечественных и зарубежных дизайнеров, но вот способ сказать «спасибо и до свидания» гостям точно стоит увидеть.
Дети
Одна из самых популярных игрушек 90-х вновь поступит в продажу Японская компания Bandai объявила о перезапуске тамагочи в Европе и США.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь