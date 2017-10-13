Бизнес-миссия оживила экономические связи Новосибирска с Монголией
Новосибирские экономисты могут принять участие в разработке программы
Новосибирские экономисты могут принять участие в разработке программы
В 2018 году мэрия Новосибирска планирует организовать
«Мы по своим контактам связываемся с муниципалитетами. И с крупными, и с мелкими — с любыми. Они приглашают заинтересованные в контактах с Россией компании, в том числе крупные компании, крупные корпорации. Там делаются презентации и устанавливаются прямые контакты», — рассказал руководитель департамента.
В городской администрации сегодня подвели итоги визита
По данным Сибирского таможенного управления, за первые восемь месяцев 2017 года объем экспорта новосибирских товаров в Монголию составил $7,5 млн, объем импорта из этой страны — всего $69,9 тыс.