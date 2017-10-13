Бизнес-миссия оживила экономические связи Новосибирска с Монголией

Источник: Sibnovosti.ru

В 2018 году мэрия Новосибирска планирует организовать три-четыре бизнес-миссии с участием чиновников и бизнесменов. При выборе маршрута городские власти будут ориентироваться на пожелания предпринимателей, сообщил сегодня начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Александр Люлько.

«Мы по своим контактам связываемся с муниципалитетами. И с крупными, и с мелкими — с любыми. Они приглашают заинтересованные в контактах с Россией компании, в том числе крупные компании, крупные корпорации. Там делаются презентации и устанавливаются прямые контакты», — рассказал руководитель департамента.

В городской администрации сегодня подвели итоги визита бизнес-миссии в Улан-Батор. В ходе встречи было объявлено, что обувная фабрика «Корс» планирует организовать поставки своей продукции в Монголию. Кроме того, проекты сотрудничества есть у производителей строительных материалов и организаций, занимающихся водоснабжением. Новосибирские ученые в ближайшем будущем займутся разведкой полезных ископаемых на территории Монголии и могут принять участие в составлении плана социально-экономического развития страны. В конце октября с ответным визитом Новосибирск посетит монгольская делегация.