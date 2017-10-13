Пермский Технопарк уже называют местом инновационных решений

Министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина отметила, что появление такого центра позволит приблизиться к цели внедрения инновационного производства.

«Здесь есть идея, и она уже нашла красивое правильное современное воплощение, это то место, которое объединит всех желающих, умеющих и стремящихся к появлению инноваций»

Как рассказали в министерстве образования края, в рамках церемонии открытия состоялась презентация проекта «Пермь вдохновляет. Истории успеха инноваций Пермского края». Для гостей устроили экскурсию, познакомили с ключевыми резидентами. На церемонии присутствовали и представители технопарка «Сколково». Состоялся круглый стол на тему «Практические кейсы региональных технопарков: содействие резидентам в реализации проектов».

На территории пермского технологического парка разместились: конференц-залы, переговорные комнаты, сервис-центры, большая площадка open space. Объявлено об открытии уникального для Прикамья коворкинга вместимостью 40 рабочих мест под стартапы, для молодёжи и студентов, представителей проектных команд.

Адрес: г. Пермь, ул. Стахановская, 54, литера П, 2-й этаж, «Технопарк Пермь».