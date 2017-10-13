Пермский Технопарк уже называют местом инновационных решений
В Перми официально открыт региональный Технопарк. На площадке созданы условия для реализации
В Перми официально открыт региональный Технопарк. На площадке созданы условия для реализации
Министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина отметила, что появление такого центра позволит приблизиться к цели внедрения инновационного производства.
«Здесь есть идея, и она уже нашла красивое правильное современное воплощение, это то место, которое объединит всех желающих, умеющих и стремящихся к появлению инноваций»
Как рассказали в министерстве образования края, в рамках церемонии открытия состоялась презентация проекта «Пермь вдохновляет. Истории успеха инноваций Пермского края». Для гостей устроили экскурсию, познакомили с ключевыми резидентами. На церемонии присутствовали и представители технопарка «Сколково». Состоялся круглый стол на тему «Практические кейсы региональных технопарков: содействие резидентам в реализации проектов».
На территории пермского технологического парка разместились:
Адрес: г. Пермь, ул. Стахановская, 54, литера П, 2-й этаж, «Технопарк Пермь».
Телефон: (342) 258 00 78, e-mail: info@techperm.ru, www.techperm.ru.