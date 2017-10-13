Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Генпрокуратура Украины: Турки закрыли дорогу кораблям из Крыма
Секс сокращает жизнь
Еще одна страна признала Крым частью России
Путин объяснил немецким бизнесменам приход Назарбаева на встречу
Песков: ни о какой компенсации за Крым не может идти речи
Пора и часть знать601 факт о жителях России
Пес умершей Кэрри Фишер посмотрел трейлер и растрогал соцсети
Полина Гагарина вернулась на «Фабрику звезд»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
“Крым российский”: британцы восторгаются Керченским мостом
Экс-муж Распутиной скончался до шоу Шепелева - СМИ
Поклонская обратилась к генпрокурору после слов патриарха
Судмедэксперт Москвы уволен после обысков в моргах
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
В России введут запрет, связанный со снятием наличных с карт
Телекомпания НТВ выбрала ведущих для «Жди меня»
Фоторепортажи
10Руководство Каталонии подписало декларацию независимости
10Учителя при власти
16:17 (мск), источник: NewsKo

Пермский Технопарк уже называют местом инновационных решений

В Перми официально открыт региональный Технопарк. На площадке созданы условия для реализации бизнес-проектов в сфере высоких технологий. Центры компетенции: робототехника и искусственный интеллект, телекоммуникации и мультимедиа, финансовые технологии, инновационное производство.

Министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина отметила, что появление такого центра позволит приблизиться к цели внедрения инновационного производства.

«Здесь есть идея, и она уже нашла красивое правильное современное воплощение, это то место, которое объединит всех желающих, умеющих и стремящихся к появлению инноваций»

Как рассказали в министерстве образования края, в рамках церемонии открытия состоялась презентация проекта «Пермь вдохновляет. Истории успеха инноваций Пермского края». Для гостей устроили экскурсию, познакомили с ключевыми резидентами. На церемонии присутствовали и представители технопарка «Сколково». Состоялся круглый стол на тему «Практические кейсы региональных технопарков: содействие резидентам в реализации проектов».

На территории пермского технологического парка разместились: конференц-залы, переговорные комнаты, сервис-центры, большая площадка open space. Объявлено об открытии уникального для Прикамья коворкинга вместимостью 40 рабочих мест под стартапы, для молодёжи и студентов, представителей проектных команд.

Адрес: г. Пермь, ул. Стахановская, 54, литера П, 2-й этаж, «Технопарк Пермь».

Телефон: (342) 258 00 78, e-mail: info@techperm.ru, www.techperm.ru.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
П упала, О пропала
Опрос показал, сколько денег нужно россиянам для счастья
Белый дом раскрыл подробности новой стратегии Трампа по Ирану
Украину и США пригласили на ЧМ в Россию в качестве болельщиков
В Госдуме предложили снизить возраст уголовной ответственности
Что такое ЮНЕСКО и часто ли оттуда выходят США?
Райффайзенбанк закрыл все отделения в РФ из-за сигнала о бомбе
Исполком ФИДЕ проголосовал против выдвижения Илюмжинова
Спорт
Месси рассматривает вариант с переходом в «Манчестер Сити» летом Нападающий "Барселоны" может покинуть каталонский клуб по окончании сезона
Авто
Авария дня: легковушка повисла на деревьях, уходя от ДТП По имеющейся информации, пассажиры застрявшего в ветвях автомобиля не пострадали. Авария произошла в Китае
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Юлия Высоцкая и Сергей Шакуров станут ведущими «Жди меня» Переехавшая на НТВ программа выйдет в эфир уже этой осенью
Недвижимость
Дмитрий Медведев утвердил создание фонда защиты прав дольщиков
5 способов выжать из балкона максимум
Спрос на новостройки Петербурга подскочил на 20%
Апартаменты переведут в жилье с особым статусом
Леди
Вот это разница: как одеваются российские и западные дизайнеры Не беремся сталкивать коллекции отечественных и зарубежных дизайнеров, но вот способ сказать «спасибо и до свидания» гостям точно стоит увидеть.
Дети
Одна из самых популярных игрушек 90-х вновь поступит в продажу Японская компания Bandai объявила о перезапуске тамагочи в Европе и США.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь