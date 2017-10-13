Прокуратура нашла более 800 нарушений в работе воронежских перевозчиков

Источник: РИА "Новости"

Транспортные организации в 20 районах и Воронеже нарушили требования к эксплуатационному состоянию технических средств, представляющих опасность жизни и здоровью пассажиров.

Также в Воронеже и Верхнемамонском районе перевозчики выпускали на линию неисправные автобусы. Кроме того, в большинстве районов организации не проводили обязательный медицинский осмотр водителей, а также предрейсовые осмотры и проверки на признаки опьянения.

Помимо этого, не все транспортные компании создавали условия для повышения квалификации водителей, не анализировали и не устраняли причины возникновения ДТП.

Прокуратура возбудила административные дела в отношении 26 виновных должностных лиц и внесла 108 представлений об устранении нарушений.