Прокуратура нашла более 800 нарушений в работе воронежских перевозчиков
Прокуратура Воронежской области выявила свыше 800 нарушений в сфере пассажирских перевозок, сообщила
Прокуратура Воронежской области выявила свыше 800 нарушений в сфере пассажирских перевозок, сообщила
Транспортные организации в 20 районах и Воронеже нарушили требования к эксплуатационному состоянию технических средств, представляющих опасность жизни и здоровью пассажиров.
Также в Воронеже и Верхнемамонском районе перевозчики выпускали на линию неисправные автобусы. Кроме того, в большинстве районов организации не проводили обязательный медицинский осмотр водителей, а также предрейсовые осмотры и проверки на признаки опьянения.
Помимо этого, не все транспортные компании создавали условия для повышения квалификации водителей, не анализировали и не устраняли причины возникновения ДТП.
Прокуратура возбудила административные дела в отношении 26 виновных должностных лиц и внесла 108 представлений об устранении нарушений.
Ранее прокуратура Коминтерновского района Воронежа выявила нарушения транспортной безопасности при организации пассажирских перевозок у двух организаций. Пассажирский транспорт ООО ТК «Автолайн+» и ООО «АТП-1» не оснащён камерами видеонаблюдения. А используемые ТК «Автолайн+» автобусы выходили на маршруты с неработающим спидометром, отсутствием противооткатных упоров и неработающими боковыми габаритными огнями.