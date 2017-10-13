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17:15 (мск), источник: Вести - Воронеж

Прокуратура нашла более 800 нарушений в работе воронежских перевозчиков

Прокуратура Воронежской области выявила свыше 800 нарушений в сфере пассажирских перевозок, сообщила пресс-служба ведомства в пятницу, 13 октября.

Источник: РИА "Новости"

Транспортные организации в 20 районах и Воронеже нарушили требования к эксплуатационному состоянию технических средств, представляющих опасность жизни и здоровью пассажиров.

Также в Воронеже и Верхнемамонском районе перевозчики выпускали на линию неисправные автобусы. Кроме того, в большинстве районов организации не проводили обязательный медицинский осмотр водителей, а также предрейсовые осмотры и проверки на признаки опьянения.

Помимо этого, не все транспортные компании создавали условия для повышения квалификации водителей, не анализировали и не устраняли причины возникновения ДТП.

Прокуратура возбудила административные дела в отношении 26 виновных должностных лиц и внесла 108 представлений об устранении нарушений.

Ранее прокуратура Коминтерновского района Воронежа выявила нарушения транспортной безопасности при организации пассажирских перевозок у двух организаций. Пассажирский транспорт ООО ТК «Автолайн+» и ООО «АТП-1» не оснащён камерами видеонаблюдения. А используемые ТК «Автолайн+» автобусы выходили на маршруты с неработающим спидометром, отсутствием противооткатных упоров и неработающими боковыми габаритными огнями.

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