Названы проекты застройки Минска, которые пересмотрены после общественного обсуждения

Источник: БЕЛТА

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель председателя комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома Ольга Верамей озвучила во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА некоторые проекты застройки Минска, которые были пересмотрены после общественного обсуждения.

Читайте также ГАИ: полос для движения общественного транспорта в Минске станет больше

«У нас есть ряд участков на территории Минска, на которых приостановлены градостроительные работы, в том числе и по детальному планированию. Мы прислушиваемся к мнению жителей и общественных организаций», — сказала она. К примеру, отметила Ольга Верамей, в квартале в районе улицы Калиновского в проектном решении перемещали объекты поликлиник и торговых центров. Частично внесли изменения в план по Домашевскому переулку, удовлетворив желание граждан не уплотнять территорию. Отправлен на доработку ПДП Северного поселка в районе улицы Ангарской. Корректировкой будет предусмотрено сохранение части кварталов частного сектора, которые ранее планировалось снести.

Много обсуждений было связано с так называемым сельхозпоселком: план застройки был отправлен на доработку в связи с многочисленными просьбами граждан о сохранении кварталов частного сектора. Сейчас принято решение о сохранении части кварталов и, соответственно, об изменении проектного решения детального плана с учетом корректировки и повторного прохождения необходимых дополнительных экспертиз.

«Сейчас обсудили проект развития территории в районе улицы Р. Люксембург, уже во второй раз. Думаю, удовлетворили просьбы граждан в части изменения срока реализации и планов по уплотнению», — проинформировала зампредседателя комитета. В первую очередь планируется сделать реконструкцию детских дошкольных учреждений и части территории, которая занята двухэтажными жилыми домами. А территория, которая была предназначена под уплотнение, резервируется на перспективу. Окончательное решение по этому проекту будет известно после прохождения необходимых экспертиз, — уточнила Ольга Верамей.

Координатор общественной кампании «Генплан — для минчан!» Денис Кобрусев затронул тему обсуждаемого сноса части Тракторозаводского поселка. «Когда обсуждался снос Осмоловки, многие представители города и экспертов говорили, что можно этот микрорайон сносить, поскольку Тракторозаводской поселок обладает большей ансамблевостью и больше претендует на роль памятника архитектуры. Однако оказалось, что поселок уже начали сносить — решено убрать более 30 домов. Если на этих местах будет внедрена 3−5-этажная современная застройка, то квартал будет уничтожен. Получится, что фасад останется, а ничего больше там не будет — ни духа, ни истории», — отметил он. По словам общественного активиста, сейчас готовятся новые правила застройки города, которые позволят подойти к этому вопросу более гибко. «Мне кажется логичным, чтобы город остановил снос поселка, поскольку в настоящее время инвестора на данной территории нет, и предусмотрел возможность нового детального плана, который вобрал бы в себя мнения всех заинтересованных сторон», — добавил он.