Украинским банкам запретили принимать новые российские купюры с Крымом
Нацбанк Украины запретил банкам страны работать с российскими купюрами, на которых изображен Крым.
Нацбанк Украины запретил банкам страны работать с российскими купюрами, на которых изображен Крым.
Об этом сообщается на сайте регулятора.
«Национальный банк Украины запретил банкам (их филиалам, отделениям) и финансовым учреждениям Украины осуществлять кассовые, в том числе
Также стало известно, что данный запрет действует и для «Укрпочты», запрещается выдавать наличные иностранные валюты с изображением Крыма при осуществлении или выплате переводов.
Ранее сообщалось, что глава Банка России Эльвира Набиуллина и генеральный директор «Гознака» Аркадий Трачук представили новые купюры России номиналом 200 и 2000 рублей.