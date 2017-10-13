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17:11 (мск), источник: Газета.Ру

Украинским банкам запретили принимать новые российские купюры с Крымом

Нацбанк Украины запретил банкам страны работать с российскими купюрами, на которых изображен Крым.

ЦБ: $ 57.6196   -0.07 € 68.1409   -0.30 ММВБ: $ 57.2000   -0.50 € 67.7000   -0.52
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Об этом сообщается на сайте регулятора.

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«Национальный банк Украины запретил банкам (их филиалам, отделениям) и финансовым учреждениям Украины осуществлять кассовые, в том числе валютно-обменные, операции с банкнотами и монетами Центробанка России с изображением карт, символов, зданий, памятников, памятников археологии, архитектуры, истории, пейзажей и всех других объектов, расположенных на оккупированных Россией административно-территориальных единицах Украины», — заявили в НБУ.

Также стало известно, что данный запрет действует и для «Укрпочты», запрещается выдавать наличные иностранные валюты с изображением Крыма при осуществлении или выплате переводов.

Ранее сообщалось, что глава Банка России Эльвира Набиуллина и генеральный директор «Гознака» Аркадий Трачук представили новые купюры России номиналом 200 и 2000 рублей.

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