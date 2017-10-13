Гознак опроверг сообщения об ошибке на новых купюрах в 2000 рублей

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Ранее ряд СМИ написали, что на новой купюре номиналом в 2000 рублей Сахалин стал полуостровом: якобы его соединяет с материком перешеек.

«Относительно запросов, касающихся острова Сахалин, якобы превращенного создателями дизайна в полуостров, обращаем внимание, что ширина пролива Невельского между материком и островом Сахалин составляет 7,3 км. В масштабе изображения на банкноте номиналом 2000 рублей это составит около 8 сотых одного миллиметра, или 80 микрон. Тем не менее, в дизайне банкнот и полиграфическом исполнении обеспечено изображение пролива Невельского и Амурского лимана», — сообщил «Гознак».

В дизайне банкнот номиналом 2000 рублей и полиграфическом исполнении обеспечено изображение пролива Невельского и Амурского лимана | Источник: АО "Гознак"

В компании пояснили, что в дизайне банкноты географическое изображение материка и островов России выделено белым контуром, необходимым для более четкого восприятия изображения на банкноте в целом.

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«Естественно, в местах изображения узких проливов белые контуры материка и острова сливаются, что, впрочем, не мешает видеть, что зеленые изображения материка и остров Сахалин не соединяются друг с другом», — указали в «Гознаке».

«Гознак» предоставил в распоряжение РИА Новости изображение материка и острова Сахалин на банкноте в десятикратном увеличении.