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18:10 (мск), источник: РИА Новости

Гознак опроверг сообщения об ошибке на новых купюрах в 2000 рублей

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. «Гознак» отверг претензии к изображению Сахалина на новых купюрах в 2000 рублей: там правильно отображен пролив между материком и островом, говорится в сообщении компании.

ЦБ: $ 57.6196   -0.07 € 68.1409   -0.30 ММВБ: $ 57.2025   -0.49 € 67.7000   -0.52
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Ранее ряд СМИ написали, что на новой купюре номиналом в 2000 рублей Сахалин стал полуостровом: якобы его соединяет с материком перешеек.

«Относительно запросов, касающихся острова Сахалин, якобы превращенного создателями дизайна в полуостров, обращаем внимание, что ширина пролива Невельского между материком и островом Сахалин составляет 7,3 км. В масштабе изображения на банкноте номиналом 2000 рублей это составит около 8 сотых одного миллиметра, или 80 микрон. Тем не менее, в дизайне банкнот и полиграфическом исполнении обеспечено изображение пролива Невельского и Амурского лимана», — сообщил «Гознак».

В дизайне банкнот номиналом 2000 рублей и полиграфическом исполнении обеспечено изображение пролива Невельского и Амурского лимана | Источник: АО "Гознак"

В компании пояснили, что в дизайне банкноты географическое изображение материка и островов России выделено белым контуром, необходимым для более четкого восприятия изображения на банкноте в целом.

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«Естественно, в местах изображения узких проливов белые контуры материка и острова сливаются, что, впрочем, не мешает видеть, что зеленые изображения материка и остров Сахалин не соединяются друг с другом», — указали в «Гознаке».

«Гознак» предоставил в распоряжение РИА Новости изображение материка и острова Сахалин на банкноте в десятикратном увеличении.

Линейка российских банкнот 12 октября пополнилась купюрами номиналом в 200 и 2000 рублей. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина, представляя в четверг новые банкноты, заявила, что они максимально защищены от подделок. Новинки уже начали поступать в обращение. Первыми их получат Москва и регионы, которые изображены на них — Дальний Восток и Крым, а с декабря банкноты в 200 и 2000 рублей разойдутся по всей стране.

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