ЦБ утвердил план финансового оздоровления Бинбанка

Источник: РИА Новости

«Банк России утвердил план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства Бинбанка, которым предусмотрены докапитализация банка и предоставление ему средств на поддержание ликвидности, что повысит его финансовую устойчивость и будет способствовать дальнейшему развитию кредитной организации», — говорится в сообщении регулятора.

Бинбанк, входящий в топ-12 в РФ по размеру активов, сейчас проходит процедуру финансового оздоровления через новый подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). О санации Бинбанка ЦБ объявил 21 сентября. По новому механизму санации ЦБ становится основным собственником санируемых банков с последующей продажей частному инвестору.

Ранее, 29 августа, ЦБ объявил о санации «ФК «Открытие». Она стала первой с использованием механизма ФКБС.