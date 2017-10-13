ЦБ утвердил план финансового оздоровления Бинбанка

«Банк России утвердил план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства Бинбанка, которым предусмотрены докапитализация банка и предоставление ему средств на поддержание ликвидности, что повысит его финансовую устойчивость и будет способствовать дальнейшему развитию кредитной организации», — говорится в сообщении регулятора.
Бинбанк, входящий в топ-12 в РФ по размеру активов, сейчас проходит процедуру финансового оздоровления через новый подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). О санации Бинбанка ЦБ объявил 21 сентября. По новому механизму санации ЦБ становится основным собственником санируемых банков с последующей продажей частному инвестору.
Ранее, 29 августа, ЦБ объявил о санации «ФК «Открытие». Она стала первой с использованием механизма ФКБС.
В среду зампред ЦБ Василий Поздышев заявил, что средства ФКБС, пошедшие на санацию, скорее всего, не удастся вернуть при продаже банков. По его словам, для их финансового оздоровления совокупно потребуется 800−820 миллиардов рублей. В сентябре Поздышев оценивал размер «дыры» в капитале «ФК Открытие» в 250−400 миллиардов рублей, Бинбанка — в 250−350 миллиардов рублей.