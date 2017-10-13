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22:17 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В департаменте по тарифам Новосибирской области изъяли документы о формировании тарифов

В департаменте по тарифам Новосибирской области изъяли документы, которые касаются формирования тарифов для самого крупного поставщика энергоресурсов в регионе — компании СибЭКО.

Источник: Вести - Новосибирск

По информации пресс-службы правительства Новосибирской области, речь идет о мероприятиях в рамках ранее начатой проверки правоохранительных органов.

Часть бумаг следователи получили в свое распоряжение еще в сентябре. Сейчас потребовалась дополнительная информация. Напомню, расценки на услуги СибЭКО устанавливает департамент по тарифам. Он оценивает затраты поставщика на производство ресурса, объемы его инвестиций в развитие и главное — их обоснованность. На основе этих цифр и утверждают тариф. В этом году его планировали повысить сразу на 15 процентов. Однако после нескольких акций протеста повышение тарифа ограничили цифрой в 4 процента, которые рекомендовал федеральный центр. Добавлю, летом проверку обоснованности повышения тарифов проводила прокуратура и антимонопольная служба, однако её результаты не были опубликованы — потому что 15-процентное повышение уже отменили.

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