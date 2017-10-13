В департаменте по тарифам Новосибирской области изъяли документы о формировании тарифов

Часть бумаг следователи получили в свое распоряжение еще в сентябре. Сейчас потребовалась дополнительная информация. Напомню, расценки на услуги СибЭКО устанавливает департамент по тарифам. Он оценивает затраты поставщика на производство ресурса, объемы его инвестиций в развитие и главное — их обоснованность. На основе этих цифр и утверждают тариф. В этом году его планировали повысить сразу на 15 процентов. Однако после нескольких акций протеста повышение тарифа ограничили цифрой в 4 процента, которые рекомендовал федеральный центр. Добавлю, летом проверку обоснованности повышения тарифов проводила прокуратура и антимонопольная служба, однако её результаты не были опубликованы — потому что 15-процентное повышение уже отменили.