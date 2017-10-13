Глава ВТБ допустил предоставление кредита CEFC на покупку доли «Роснефти»
Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что банк может предоставить кредит китайской компании CEFC для покупки доли «Роснефти», Об этом Костин заявил в эфире телеканала «Россия 24».
Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что банк может предоставить кредит китайской компании CEFC для покупки доли «Роснефти», Об этом Костин заявил в эфире телеканала «Россия 24».
«Мы готовы это сделать, если такой интерес есть, потому что это достаточно интересная сделка», — сказал он (цитата по ТАСС).
Накануне Reuters со ссылкой на три осведомленных источника сообщал, что CEFC для покупки 14,16% в «Роснефти» может взять $5 млрд в кредит у ВТБ. Еще $4 млрд CEFC планирует заплатить из своих средств.
Сообщалось также, что CEFC параллельно ведет переговоры с Банком развития Китая для рефинансирования краткосрочного кредита от ВТБ. Высокопоставленный представитель CEFC в сентбяре говорил Reuters, что Банк Китая предоставил компании кредитную линию на 30 млрд юаней ($4,6 млрд).
8 сентября стало известно, что CEFC покупает 4,16% «Роснефти» у швейцарского трейдера Glencore и катарского инвестфонда QIA. Доли Glencore и QIA в российской нефтяной компании сократятся до 0,5% и 4,7% соответственно.