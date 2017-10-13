Глава ВТБ допустил предоставление кредита CEFC на покупку доли «Роснефти»

Источник: Reuters

«Мы готовы это сделать, если такой интерес есть, потому что это достаточно интересная сделка», — сказал он (цитата по ТАСС).

Накануне Reuters со ссылкой на три осведомленных источника сообщал, что CEFC для покупки 14,16% в «Роснефти» может взять $5 млрд в кредит у ВТБ. Еще $4 млрд CEFC планирует заплатить из своих средств.

Сообщалось также, что CEFC параллельно ведет переговоры с Банком развития Китая для рефинансирования краткосрочного кредита от ВТБ. Высокопоставленный представитель CEFC в сентбяре говорил Reuters, что Банк Китая предоставил компании кредитную линию на 30 млрд юаней ($4,6 млрд).