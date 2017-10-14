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01:12 (мск), источник: РБК

Россельхознадзор рассказал о «сыроподобных» продуктах из Македонии и КНР

В Россию массово поступает «сыроподобная» продукция с македонских и китайских предприятий, которая не соответствует требованиям безопасности. Об этом говорится в сообщении на сайте Россельхознадзора.

Источник: AP 2017

Ведомство организовало лабораторный мониторинг продукции. Его результаты показали наличие в продуктах из Македонии и Китая большого количества консервантов, в том числе натамицина. Также в них был найден нитрат натрия, наличие которого должно было быть указано на упаковке. Продукты были произведены предприятиями Lactalis Mk Logistika DooelScopje (Македония) и Shandong Yuxin Bio-Tech Co. Ltd. (Китай).

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В Россельхознадзоре посетовали, что не имеют полномочий запрет поставки такой продукции и изъять ее из продажи. «Россельхознадзор считает необходимым рассмотреть возможность внесения изменений в законодательство, которые бы позволили нивелировать указные риски», — указывается в сообщении. Ведомство направило информацию о контрафактных товарах в органы контроля.

Ранее Роспотребнадзор сообщал, что за девять месяцев 2017 года были выявлены всего 3,9% поддельной молочной продукции в России. Также 6,6% продуктов не соответствовали нормативным требованиям. За это время ведомство сняло с продажи 106 т «молочки» и оштрафовало продавцов на 65 млн руб.

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7 октября© Ньюстюб
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