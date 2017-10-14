Россельхознадзор рассказал о «сыроподобных» продуктах из Македонии и КНР

Источник: AP 2017

Ведомство организовало лабораторный мониторинг продукции. Его результаты показали наличие в продуктах из Македонии и Китая большого количества консервантов, в том числе натамицина. Также в них был найден нитрат натрия, наличие которого должно было быть указано на упаковке. Продукты были произведены предприятиями Lactalis Mk Logistika DooelScopje (Македония) и Shandong Yuxin Bio-Tech Co. Ltd. (Китай).

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В Россельхознадзоре посетовали, что не имеют полномочий запрет поставки такой продукции и изъять ее из продажи. «Россельхознадзор считает необходимым рассмотреть возможность внесения изменений в законодательство, которые бы позволили нивелировать указные риски», — указывается в сообщении. Ведомство направило информацию о контрафактных товарах в органы контроля.