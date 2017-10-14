Бывший «Дальспецстрой» «планирует» отдать сотрудникам 70 миллионов
Деньги у предприятия появились после продажи
Деньги у предприятия появились после продажи
Руководство ГВСУ № 6 (бывший «Дальспецстрой России») намеревается до конца октября выплатить сотрудникам несколько десятков миллионов рублей. Такое заявление представители предприятия сделали сразу после того, как шестеро строителей космодрома «Восточный» из Хабаровска объявили голодовку, требуя полностью погасить задолженность по заработной плате. В тот же вечер акцию приостановили.
Как сообщила корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск»
«В октябре планируется выплатить порядка 70 миллионов рублей. Предприятие находится в тяжёлом положении вследствие неритмичного финансирования по некоторым объектам строительства. Для того, чтобы это решить, необходимо время. С целью стабилизации состояния предприятие придерживается плана финоздоровления: ведётся
Представитель предприятия добавила, что с июня сотрудникам предприятия выплачено порядка 600 миллионов рублей в счёт долгов по заработной плате. По словам Валерии Тимоховой, это денежные средства, взысканные с подрядных организаций, а также деньги за оказанные услуги.
«Руководством ГВСУ № 6 принимаются необходимые меры для скорейшего погашения задолженности по заработной плате. Основными источниками являются поступления от реализации имущества, в том числе и во Владивостоке, поступления от взыскания дебиторской задолженности с контрагентов», — подчеркнула
Она добавила, что деньги, которые появляются на счетах предприятия, «в первую очередь направляются на погашение задолженности по зарплате». По данным Валерии Тимоховой, такие выплаты осуществляются практически в еженедельном режиме. В то же время сотрудники предприятия выходят на пикеты и объявляют голодовки, объясняя это полным отсутствием денежных поступлений в течение последних