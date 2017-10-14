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08:41 (мск), источник: UzReport.news

Европейский инвестиционный банк начнет свою деятельность в Узбекистане

Подписано Соглашение между Республикой Узбекистан и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) о деятельности данного банка на территории нашей страны.

Источник: UzReport.news

13 октября в городе Вашингтоне в рамках участия узбекской делегации в ежегодном заседании Советов управляющих МВФ и Группы Всемирного банка подписано Соглашение между Республикой Узбекистан и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) о деятельности данного банка на территории нашей страны.

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Соглашение подписано с узбекской стороны заместителем Премьер-министра Узбекистана Жамшид Кучкаровым, с европейской стороны — Вице-президентом банка Вазиль Худокым.

Подписанным документом регламентируется условия осуществления деятельности ЕИБ в Узбекистане, предусматриваются гарантии, привилегии, иммунитеты, налоговые преференции и режимы, предоставляемые банку и финансируемым им проектам на территории республики.

Заключение указанного соглашения позволит использовать финансовые инструменты ЕИБ при реализации крупных социально-значимых инвестиционных проектов в Узбекистане.

«Для нас очень важно, чтобы Европейский союз был более активным в Узбекистан и чтобы люди чувствовали, что Евросоюз очень внимательно наблюдает за теми очень позитивными преобразованиями, которые мы видим в последнее время, — сказал вице-президент ЕИБ после подписания соглашения. — Изменения в вашей стране показывают, что Узбекистан имеет огромный потенциал, и в рамках евроазиатского пространства играет и будет играть очень большую роль. Поэтому для нас это очень хороший день».

Для справки: ЕИБ — международное финансово-кредитное учреждение Европейского союза, уставной капитал которого составляет 243 млрд.евро, созданное 1958 году в целях финансирования развития европейских стран и стран-партнеров.

Ранее договоренность о подписании упомянутого соглашения была достигнута по итогам заседания Совета ЕС-Узбекистан, состоявшегося 17 июля в г. Брюсселе.

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