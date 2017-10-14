Европейский инвестиционный банк начнет свою деятельность в Узбекистане

«Для нас очень важно, чтобы Европейский союз был более активным в Узбекистан и чтобы люди чувствовали, что Евросоюз очень внимательно наблюдает за теми очень позитивными преобразованиями, которые мы видим в последнее время, — сказал вице-президент ЕИБ после подписания соглашения. — Изменения в вашей стране показывают, что Узбекистан имеет огромный потенциал, и в рамках евроазиатского пространства играет и будет играть очень большую роль. Поэтому для нас это очень хороший день».



Для справки: ЕИБ — международное финансово-кредитное учреждение Европейского союза, уставной капитал которого составляет 243 млрд.евро, созданное 1958 году в целях финансирования развития европейских стран и стран-партнеров.