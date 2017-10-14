Европейский инвестиционный банк начнет свою деятельность в Узбекистане
Подписано Соглашение между Республикой Узбекистан и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) о деятельности данного банка на территории нашей страны.
Подписано Соглашение между Республикой Узбекистан и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) о деятельности данного банка на территории нашей страны.
13 октября в городе Вашингтоне в рамках участия узбекской делегации в ежегодном заседании Советов управляющих МВФ и Группы Всемирного банка подписано Соглашение между Республикой Узбекистан и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) о деятельности данного банка на территории нашей страны.
Соглашение подписано с узбекской стороны заместителем
Подписанным документом регламентируется условия осуществления деятельности ЕИБ в Узбекистане, предусматриваются гарантии, привилегии, иммунитеты, налоговые преференции и режимы, предоставляемые банку и финансируемым им проектам на территории республики.
Заключение указанного соглашения позволит использовать финансовые инструменты ЕИБ при реализации крупных
«Для нас очень важно, чтобы Европейский союз был более активным в Узбекистан и чтобы люди чувствовали, что Евросоюз очень внимательно наблюдает за теми очень позитивными преобразованиями, которые мы видим в последнее время, — сказал
Для справки: ЕИБ — международное
Ранее договоренность о подписании упомянутого соглашения была достигнута по итогам заседания Совета