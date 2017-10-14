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10:41 (мск), источник: Om1.ru

В Омске уничтожили два центнера опасной говядины

Странное мясо перевозил житель Черлакского района.

Специалисты Россельхознадзора совместно Госавтоинспекторами задержали автомобиль, в котором перевозили 200 килограмм говядины.

Во время досмотра госслужащие установили, что на мясе нет клейма и отсутствуют признаки ветсанэкспертизы. У омича не было никаких ветеринарных документов. Поэтому не известно откуда это мясо и насколько оно безопасно.

В связи с этим было принято решение об уничтожении всей партии говядины. Правонарушитель привлечен к административной ответственности. А сотрудники полиции начали выяснять законность происхождения мяса.

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