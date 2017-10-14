Аэропорт Челябинска станет одним из лучших в России

«В связи с отсутствием решения о выделении государственного финансирования на организацию пункта пропуска через государственную границу РФ в новом аэровокзале в начале текущего года было принято решение об изменении параметров проекта, — рассказывает генеральный директор АО “Челябинское авиапредприятие” Юрий Коньков. — Утвержденная концепция развития аэровокзального комплекса предполагает четыре этапа реализации. Первый этап, это строительство нового терминала для внутренних воздушных линий общей площадью 16,3 тысячи квадратных метров. Сегодня он в активной фазе реализации. Мы скоро закончим проектирование и в следующем году планируем начать строительные работы. Замечу, что реализация только первого этапа позволит получить аэровокзал на 50% больший, чем все площади, которыми располагает аэропорт сегодня. Новый терминал будет оснащен телетрапами, спецзалами, современным технологическим оборудованием».