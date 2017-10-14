Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Ведущий ток-шоу напал на Майкла Бома за оскорбления РФ
Названы симптомы, которые нельзя игнорировать
Поклонская обратилась к генпрокурору после слов патриарха
Савченко объяснила, почему Европа не признает Россию «агрессором»
Джонни Депп снялся в устрашающем клипе Мэрилина Мэнсона
Пора и часть знать601 факт о жителях России
Пес умершей Кэрри Фишер посмотрел трейлер и растрогал соцсети
Юлия Высоцкая и Сергей Шакуров станут ведущими «Жди меня»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
СМИ: Дочь ректора Горного университета о преступлениях отца
Мини и каблуки: Пугачева затмила коллег - СМИ
Джонни Депп снялся в устрашающем клипе Мэрилина Мэнсона
Светлана Лобода затмила всех на вечере в Москве (фото)
8 фраз, которые нельзя говорить ипохондрикам
Петербурженка скончалась после четырех ошибочных диагнозов
Как снизить госоценку квартиры
5 способов выжать из балкона максимум
Фоторепортажи
13Самое продаваемое оружие в США
12В Калифорнии продолжают бушевать природные пожары
10:40 (мск), источник: АиФ Челябинск

Аэропорт Челябинска станет одним из лучших в России

Аэродром готовят под требования к приему саммитов ШОС и БРИКС.

Источник: Аргументы и факты

Челябинский аэропорт переделают к саммитам ШОС и БРИКС, сообщают в пресс-службе аэропорта.

«В связи с отсутствием решения о выделении государственного финансирования на организацию пункта пропуска через государственную границу РФ в новом аэровокзале в начале текущего года было принято решение об изменении параметров проекта, — рассказывает генеральный директор АО “Челябинское авиапредприятие” Юрий Коньков. — Утвержденная концепция развития аэровокзального комплекса предполагает четыре этапа реализации. Первый этап, это строительство нового терминала для внутренних воздушных линий общей площадью 16,3 тысячи квадратных метров. Сегодня он в активной фазе реализации. Мы скоро закончим проектирование и в следующем году планируем начать строительные работы. Замечу, что реализация только первого этапа позволит получить аэровокзал на 50% больший, чем все площади, которыми располагает аэропорт сегодня. Новый терминал будет оснащен телетрапами, спецзалами, современным технологическим оборудованием».

Планируется, что в 2020 году челябинский аэропорт сможет обеспечить уровень сервиса, соответствующий лучшим российским и международным практикам и стандартам.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Главный отоларинголог Югры об операциях, «золотых» инструментах и… муксунах
Подозреваемый в убийстве Вороненкова дал показания СК
Сенат США изучит аккаунты, заподозренные в связях с Россией
Керри обвинил Трампа в создании международного кризиса
Турция наращивает военное присутствие в Идлибе
Омбудсмен заступилась за показавшего детям фильм ужасов учителя
Шарапова впервые за 2,5 года вышла в финал турнира WTA
Восемь регионов планеты, которые платят своим жителям
Спорт
«Ливерпуль» — «МЮ»: классика с оттенком московского дерби В эти выходные нас ждет масса любопытных футбольных матчей
Авто
Авария дня: легковушка повисла на деревьях, уходя от ДТП По имеющейся информации, пассажиры застрявшего в ветвях автомобиля не пострадали. Авария произошла в Китае
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня» Актриса опубликовала эмоциональный пост в Instagram
Недвижимость
Как снизить госоценку квартиры
В Москве могут запретить парковку во дворах
В России стали выдавать ипотеку под один процент
Москва продлила программу «Моя улица» до 2020 года
Леди
Вот это разница: как одеваются российские и западные дизайнеры Не беремся сталкивать коллекции отечественных и зарубежных дизайнеров, но вот способ сказать «спасибо и до свидания» гостям точно стоит увидеть.
Дети
34-летняя Ковальчук и 36-летний Чумаков впервые стали родителями Радостной новостью с журналистами поделились друзья певицы.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь